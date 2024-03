Vuelve la falda-pareo y ahora se lleva con el truco de Dakota Fanning en Nueva York

Inauguramos cada temporada con nuevas tendencias que llegan dispuestas a reinventar nuestro armario, pero, no vamos a negarlo, también hace mucha ilusión ver como aquello que compramos hace un año vuelve a llevarse ahora. Esta primavera, al ruleta de las tendencias hace que queramos vestirnos otra vez con prendas rosas, que reciclemos los mules del verano pasado... y, ahora, que saquemos del perchero esa falda-pareo que tanto nos gusta para actualizarla con un truco. ¿Cuál? El que nos ha dejado Dakota Fanning en su última visita a la televisión.

No es esta la primera vez que hablamos del regreso de la falda-pareo (y ojalá no sea la útima), pero nunca la habíamos visto combinada de esta forma tan original. En su visita al programa Good Morning America, Dakota Fanning ha lucido esta prenda que se adapta y estiliza a todos los tipos de cuerpo sobre un minivestido camisero del mismo color, creando un resultado original y muy elegante. Es un truco perfecto para darle un aire más sofisticado a una prenda, la falda-pareo, que podemos incluso llevar a la playa; así se transforma en un look de invitada ideal.

El look ha sido ideado por la estilista Samantha McMillen y se completa con sandalias doradas, un esencial en el zapatero de la invitada perfecta que resaltaba su manicura blanca a juego con la ropa. Un colgante, un anillo y la melena suelta y ondulada -obra de la peluquera Alissa Frum- han sido suficientes para que la actriz estuviera guapísima en su cita con la televisión neoyorquina para hablar de su nuevo proyecto, la serie Ripley.

Su próximo estreno: una serie sobre 'El talento de Mr. Ripley'

La novela que escribió Patricia Highsmith en 1955 y que narra la historia de un estafador en los años 60, vuelve a convertirse en inspiración para el Séptimo arte, tras la película protagonizada por Jude Law, Gwyneth Paltrow y Matt Damon en 1999. Ahora son Andrew Scott, Johnny Flynn y Dakota quienes dan vida a este trío amoroso en una miniserie de ocho capítulos dirigidos por Steven Zaillan, creador de The Night Of, Misión Imposible y La lista de Schindler. La producción llegará a Netflix el próximo 4 de agosto, y hasta entonces seguro que la actriz nos dejará looks tan inspiradores como este en la promoción.