La cita de Sienna Miller y su novio, Oli Green, en el debut teatral de Cara Delevingne

Mientras Hollywood reunía en su gran noche, la entrega de los premios Oscar, a decenas de actores y actrices de todo el mundo, hay quien se perdió la fiesta porque tenía que seguir trabajando en sus propios proyectos: es el caso de Cara Delevingne, que no asistió a la ceremonia ni a las fiestas posteriores porque, unas horas después, debutaba en el escenario de uno de los musicales más aclamados, Cabaret. La noche del lunes 11 de marzo, en el famoso Kit Kat Club de Londres, la modelo y actriz se estrenaba sobre las tablas -ya ha actuado en películas y series- dejando atrás una época de rumores sobre sus nocivos hábitos y su preocupante estado de salud. En esta emocionante ocasión, estuvo acompañada por una de sus amigas más cercanas, Sienna Miller, quien acudió a la obra junto su inseparable novio, el también actor Oli Green.

Sienna Miller y Oli Green viven un momento personal precioso: tras dos años de relación, el pasado diciembre daban la bienvenida a su primera hija juntos, la segunda para la actriz (fue madre primeriza en 2012 con Tom Sturridge). Y aunque desde el nacimiento de la bebé no han acudido juntos a tantos eventos como solían hacer hasta ahora, anoche no se perdieron el debut de Cara Delevingne. Una cita romántica y cultural en la que Sienna lució un look perfecto formado por los básicos que adoran las modelos.

El look cómodo ideal para una cita

Pantalón ancho de cintura alta, top liso, gabardina 'efecto cuero' (también llamado abrigo Matrix) y botines de inspiración cowboy conformaban el estilismo ideal de la británica que no solo demuestra que la sencillez es la mejor baza para acertar incluso de noche, sino que rompía una de las reglas clásicas de la moda: la que dicta que no se debe mezclar azul marino y negro. Este combo denosotado en otro tiempo, es sin embargo uno de los favoritos de las chicas que mejor visten hoy: Selena Gomez, Rosie Huntington-Whiteley, Tamara Falcó... Son muchas las referentes de estilo que han llevado estos dos colores en el mismo look, y ahora también Sienna Miller.

Cara Delevingne debuta en el teatro

Seguro que la presencia de Sienna y su chico fue un punto de apoyo importante para Cara Delevingne en este debut en el teatro musical. Esta producción del mítico Cabaret está considerado uno de los mejores espectáculos de Londres y ganó siete premios Olivier, los reconocimientos más importantes a los espectáculos de West End, tras su estreno en diciembre de 2021. En el show, Cara interpreta -a partir de ahora y hasta el 1 de junio- a Sally Bowles, el personaje inspirado en la cantante de cabaret Jean Ross. Un importante reto que confirma que, por ahora, la inglesa está priorizando la interpretación al modelaje.