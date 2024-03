El look de suéter recortado y falda lápiz con el que Ester Expósito ha deslumbrado en México

Puede que nadie fuese capaz de imaginarse los cambios, en lo que a su imagen se refiere, con los que impactaría pasado el tiempo Ester Expósito cuando nos mantenía en vilo interpretando a Carla Rosón en Élite. Y es que detrás de esa fama que estalló de un día para otro llegó la evolución también en términos de indumentaria. La madrileña no ha dejado de sorprendernos con estilismos de lo más dispares (dentro y fuera de la pequeña -y gran- pantalla) desde que comenzamos a saber de ella: desde vestidos largos en tonos llamativos con los que ha irradiado suma elegancia hasta conjuntos rompedores al más puro estilo Matrix.

-El nuevo 'tatuaje' de Ester Expósito que recorre toda su espalda y encantará a las más indecisas

Un look deconstruido en suelo mexicano

Después de dejarnos boquiabiertos al abrazar una ecuación dosmilera en el hotel Ritz Carlton de Ciudad de México con motivo de la rueda de prensa para la presentación de Bandidos, su nuevo proyecto serial que aterrizará en Netflix el próximo 13 de marzo, Ester Expósito ha querido apoderarse de los focos de las cámaras optando para la alfombra roja del estreno de la obra, celebrada en Cinépolis Plaza Carso, por un conjunto texturizado de aires un tanto apocalípticos en color blanco.

-Ester Expósito incendia las redes con vestido rojo y guantes 'a lo Cruella'

La estrella de 24 años se ha decantado por un matching set de dos piezas constituido por un suéter minúsculo off shoulder (pieza recortada con la que ha vuelto a dejar su tonificado torso al descubierto que nos recuerda a las excéntricas declinaciones que se llevaban a finales de los 90 y principios de los 2000) y una falda larga a la cintura de corte lápiz con una ligera abertura en el bajo trasero. Para rematar este cóctel tan sensual como elegante, la artista se ha subido a unos zapatos de tacón de pulsera con plataforma y un vertiginoso tacón cuadrado.

-Ester Expósito estrena un sensual vestido de punto que ha dividido a sus fans en México

En relación al beauty look, Expósito no ha podido no acogerse al peinado noventero que más triunfa entre aquellas mujeres que buscan verse sofisticadas y relajadas a la misma vez. Sí, nos referimos al moño desenfadado con mechones sueltos en la parte delantera que, además de enmarcar el rostro y potenciar la belleza natural, dotan de una personalidad abrumadora al resultado final. Y, como era de esperar, el maquillaje de la intérprete ha denotado, como es habitual, grandes dosis de frescura e inocencia, elementos que acostumbran a ser los encargados de equilibrar con éxito sus sugerentes atuendos.