Valentina Zenere reaparece en París con su nueva imagen y el look que revolucionó los 2000

Después de una temporada alejada de los focos, Valentina Zenere ha vuelto. No veíamos a la estrella de Élite desde finales de 2023, cuando estuvo inmersa en la presentación de la séptima temporada de la serie. Y tampoco ha sido demasiado activa en sus redes sociales, donde lleva sin publicar desde diciembre, cuando lo hizo para mostrar su nuevo color de pelo. La argentina se despedía entonces de su rubio glacial tan característico, en favor de un rojo cereza que todavía mantiene. Así lo comprobábamos ayer durante su paso por Paris Fashion Week, pues la actriz era una de las invitadas al desfiles de Courrèges.

- Valentina Zenere transforma la gabardina de piel en el vestido de fiesta más 'cool'

No es la primera vez que asiste a estas importantes citas de la moda europea, pues los dos años anteriores no se perdió algunas de las presentaciones de Milán. Pero sí es la primera ocasión que acude a la capital francesa, y además, lo ha hecho con un estilismo que no ha pasado desapercibido. Una elección inspirada en el cambio de milenio con la que recupera la cómoda y controvertida combinación de vestido con pantalón, la misma que a principios de los 2000 se atrevían a llevar sobre la alfombra roja celebrities como Miley Cyrus, Jessica Alba e incluso Anne Hathaway.

- Cómo las protagonistas de ficción romántica se han convertido en las nuevas chicas de moda

La intérprete lo apostaba todo al negro con un total look formado por un vestido corto sin mangas de silueta acampanada. Un little black dress al que restó todo el clasicismo al conjuntarlo con un pantalón recto y acampanado, que contaba con dos aberturas con cremallera a la altura de las rodillas. Una inesperada fusión de prendas que logró convertir en una elección elegante, completando su look con unas sandalias de tacón y un bolso de mano.

- Valentina Zenere y Hailey Bieber unidas por el mismo minivestido romántico

Como es habitual en los desfiles, el conjunto de Valentina pertenece a la firma francesa que la invitaba a presenciar sus propuestas para Otoño/Invierno 2024-25. Tanto el vestido -actualmente agotado- como el pantalón, son creaciones de Courrèges. Este último, lo vimos sobre la pasarela hace unos meses, cuando la marca francesa presentaba su línea Ready to Wear Primavera/Verano 2024, incorporando este tipo de pantalones con cremalleras.