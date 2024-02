Diez alternativas cómodas a los vaqueros para ir del trabajo a una fiesta

No, no vamos a restarle valor a un básico esencial como los pantalones vaqueros, pues esta prenda perenne en nuestro armario es capaz de resolver infinitos conjuntos. Pero no siempre nos apetece llevarlos, o al menos, no queremos repetirlos durante la semana. Y para estas ocasiones en la que queramos innovar, pero sin perder la comodidad que unos jeans nos ofrecen, podemos recurrir a alternativas como las que te proponemos en el nuevo vídeo de FASHION. Conjuntos con prendas versátiles que pueden encajar en la oficina, en tu afterwork de después e incluso en una fiesta de noche. Ficha en tu radar prendas como los cargo, la falda-pantalón o el vestido de punto de tendencia, y llévalos como estas expertas.