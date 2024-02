La chaqueta guateada de Blanca Suárez en Tokio salvará tus looks de entretiempo

Blanca Suárez ha revelado a través de su perfil de Instagram cuál es la chaqueta idónea para despedirnos de las bajas temperaturas. La intérprete se ha perdido por las calles de Tokio con un look deportivo con el que ha conquistado por completo a las amantes de la estética effortless chic. ¿La pieza protagonista de la alianza que ha abrazado la actriz española en territorio japonés? ¡La chaqueta guateada! Una prenda que va a continuar permaneciendo en lo más alto durante tiempo.

La protagonista de Disco, Ibiza, Locomanía, película de Kike Maíllo que aterrizará en la gran pantalla el próximo 17 de mayo y que abarca la historia de Locomía, el mítico grupo que sacudió las pistas de baile de finales de los 80 y 90 con sus inmensos abanicos, nos ha dado lo que siempre necesitamos mientras esperamos un estreno cinematográfico: una buena declaración de estilo.

Blanca Suárez se ha hecho con Tokio y nosotras nos disponemos a desgranar la cómoda propuesta de estilo con la que ha arrasado. Si sientes auténtica devoción por los abrigos guateados, no dudes en seguir leyendo. Hay creaciones clásicas que con el mero hecho de existir ya lo tienen todo para dejar huella en la industria y, definitivamente, este es el caso de las chaquetas de efecto acolchado. Toda una pieza clave en el armario invernal de las que más saben del sector. El street style no ha dejado de confirmar a lo largo de estos últimos meses que estamos frente a una confección tan atemporal como versátil que no deja de conquistar a mujeres de todo el globo terráqueo.

Los abrigos guateados llegan año tras año en declinaciones sumamente variadas, sin embargo, Blanca Suárez tiene el diseño que promete continuar coronando hasta que demos por finalizado el período invernal. La madrileña ha llevado en su viaje la versión más funcional: en verde caqui, prenda que ha combinado con unos pantalones negros de perneras anchas y unas zapatillas deportivas con plataforma. Un diseñoa atemporal que, como ella, vas a querer llevar con todos tus looks de entretiempo -¡sobre todo si vas de viaje!- porque encaja con todo, es ligero y protege del viento y la lluvia.