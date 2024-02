Desde México, Blanca Suárez adelanta las tendencias de nuestras próximas vacaciones

Aún quedan (muchos) lunes para verano, pero hay quien ya ha disfrutado de la primera escapada playera del año. Una de esas afortunadas ha sido Blanca Suárez, que acaba de pasar unos días en uno de los destinos más deseados para disfrutar de sol y mar en estos meses de frío: el mar Caribe. Concretamente, la actriz ha estado en Tulum, México, y en su maleta de viaje no han faltado algunas de las prendas virales del momento, pero también otras que serán tendencia la próxima temporada.

Las zapatillas más virales

Su última película, Me he hecho viral, bien podría servir para titular algunas de las instantáneas que la madrileña ha compartido desde tierras mexicanas. Y es que Blanca ha querido incluir en su maleta las zapatillas más buscadas del momento, las adidas Samba, un modelo superventas que se ha colado en miles de armarios, también en los de influencers y celebrities (como Jennifer Lawrence y Hailey Bieber), en los últimos meses. Ella ha escogido un diseño en negro con la icónica triple raya en blanco, y lo ha combinado con dos prendas a juego.

Un vestido negro de inspiración lencera y una camisa blanca a modo de chaqueta han sido todo lo que la actriz ha necesitado para conseguir este look cómodo y favorecedor. Una idea perfecta para inspirarnos en nuestras próximas vacaciones en el mar, pues las prendas no ocupan mucho en la maleta y podremos llevarlas de otras mil formas diferentes. El vestido, por ejemplo, es perfecto también para una cena especial con unas sandalias-joya, mientras que la camisa, combinada con shorts, puede protagonizar un estilismo de playa de lo más cool.

El próximo top de tendencia

Pero no ha sido esa la única referencia genial que Blanca nos ha dejado desde México. Otra de las combinaciones que ha revelado a través de las redes es este look en negro y marrón, dos tonos que todavía hay quien evita combinar en el mismo estilismo. Sin embargo, ella ha probado lo bien que quedan, y lo ha hecho, además, adelantando dos prendas que se llevarán el próximo verano: el top-chaleco y el pantalón ancho de rayas. Ambas son evoluciones de una de las tendencias más potentes de este invierno, el traje con chaleco y pantalón de pinzas, pero reinterpretada para días de sol y relax.

'Mix&match' para reciclar bikinis

El último de los looks que nos ha gustado de Blanca en su escapada es 100% playero. Y es que, en una maleta caribeña, no puede faltar al menos, aunque ella parece haberse llevado, como mínimo, dos. La actriz, que este año estrenará la serie Respira en Netflix, ha apostado por el truco más fácil para encontrar el bikini perfecto: combinar la parte de arriba que más realza tu pecho con una braguita que te guste. Es decir, vuelve el mix&match al terreno playero, y no nos podemos alegrar más.