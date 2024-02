Irina Shayk sorprende con una fórmula de estilo explosiva: 'animal print', encaje y zapatillas

Después de ver a Irina Shayk enfundada en un mono largo de cuello alto mientras desfilaba para Moncler en St. Moritz, no nos ha podido sorprender más que decidiera caminar por las calles de la Gran Manzana defendiendo un estilismo que solamente las más excéntricas se atreverían a llevar. No es la primera vez que observamos cómo la supermodelo convierte el asfalto de Nueva York en su propia pasarela, por lo que no podemos dejar pasar la oportunidad de analizar una construcción que, aunque a priori pueda parecer un tanto imposible, seguro que convencerá a más de una a partir de hoy.

Combinaciones imposibles que se tornan virales

La top ha sido etiquetada en numerosas ocasiones como la reina de las transparencias, y no es de extrañar. Una vez más, esta estrella internacional demuestra que para derrochar grandes dosis de estilazo no es necesario dejarse llevar -únicamente- por prendas que sean sinónimo de sofisticación y lujo, puesto que siempre vamos a tener a nuestro alcance fórmulas de estilo dispuestas a permitirnos aunar elegancia con el máximo confort.

Esta vez, se ha hecho con todas las miradas al pasear por Manhattan con un vestido negro de encaje transparente y volantes en el bajo, un diseño con el que ha dejado al descubierto, de nuevo, su ropa interior. Asimismo, ha optado por sumar a dicho cóctel estilístico unos calcetines y unas zapatillas deportivas en tonalidades grisáceas con múltiples notas de color, lo que, sin duda, ha aportado un toque cañero y original.

Para protegerse del frío, Irina ha demostrado que, a veces, más es más, y se ha decantado por un abrigo con estampado de tigre de carácter fluido, una prenda tan versátil como rompedora que mantendrá en vilo tanto a mujeres que adoran la elegancia clásica como a aquellas que pretenden enfocar sus propuestas hacia un maximalismo extremo. Unas gafas negras de aires deportivos, unos pendientes dorados de grandes dimensiones y un bolso con hebilla frontal bajo la firma de Hermès, han sido los accesorios escogidos por la top para terminar de rematar una propuesta que denota pura vanguardia.

A solo un paso de modificar el estilo de un vestido

No es la primera vez que Irina demuestra que los vestidos lenceros pueden convivir a la perfección con la tendencia del estampado animal y con las deportivas. Si eres fanática de la estética effortless chic, seguro que tendrás en mente esta otra combinación de la supermodelo. Hablamos de un conjunto que llevó el pasado mes de septiembre y con la que dejó claro que tenía las claves para lucir un vestido con zapatillas con buen gusto. Se trata de un diseño de tirantes con cuerpo asimétrico y efecto layering que agrega detalles de leopardo tanto en el escote como en el bajo. Como decíamos, lo acompañó de unas Adidas Samba negras, revelando que existen infinitas formas de transformar el estilo de una pieza modificando solamente los complementos.