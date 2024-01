Ze García, el diseñador de Ana Mena y Laura Escanes en las Campanadas: 'Me volvería loco vestir a Leonor y doña Letizia'

Si hay un momento icónico en la televisión que reúne a toda la familia delante de la pantalla es, sin duda, el de las Campanadas, con las cuales recibimos el año nuevo llenos de nervios e ilusión. Pero, más allá de dar la bienvenida a una nueva etapa, este instante también genera gran expectativa en cuestiones de moda, y es que los presentadores (y, sobre todo, las presentadoras) siempre sorprenden con sus lookazos de fiesta, que nunca pasan desapercibidos. Este año, frente a la veterana Cristina Pedroche y su siempre comentado estilismo, otras dos impresionantes mujeres han debutado tomándose las uvas en distintas cadenas pero vestidas por la misma casa española. Ana Mena, que ha acompañado a Ramón García en Televisión Española, y Laura Escanes, quien ha dado la bienvenida a 2024 con Miki Nuñez en la TV3 catalana, han brillado con sus perfectos conjuntos, firmados ambos por Ze García, el diseñador preferido de las influencers.

Este cántabro lleva más de diez años de trayectoria y ha vestido a numerosos rostros conocidos de nuestro país -de hecho, ha firmado el look nupcial preferido de las lectoras de ¡HOLA! este 2023-, pero esta vez se ha enfrentado a un inesperado reto para poner el broche de oro a un 2023 repleto de éxitos: vestir a dos de las presentadoras en este momento emblemático. Además, también firma el vestidazo de Eva González en la gala posterior a las Campanadas. Hablamos con él para descubrir cómo se ha enfrentado a este fin de año tan apoteósico y cómo ha sido el proceso de diseño y confección de estos tres looks.

Has tenido el privilegio (y la responsabilidad) de vestir a dos de los rostros de las Campanadas este año. ¿Cómo lo has vivido?

Con mucha ilusión y, sobre todo, agradecimiento. Creo que es una ocasión muy especial, y que tanto Laura como Ana hayan querido contar con nosotros para este momento es un privilegio. Además, fin de año permite jugar con propuestas festivas más escénicas y elaboradas, que siempre apetecen mucho.

¿Qué crees que tiene tu marca para haber conquistado a estas dos celebrities, que son además dos de los rostros más destacados de 2023 en cada uno de sus sectores?

Ya son 10 años de experiencia trabajando en red carpets, y, además, nos conocemos desde hace tiempo, por lo que es más fácil diseñar algo especial y personalizado para ellas. Supongo que el diseño y nuestra forma de trabajar ha sido parte de su elección.

¿Cómo ha sido el proceso de preparar los vestidos? ¿Ha sido todo a la vez o uno estuvo listo antes que el otro?

Primero, recibí directamente la petición de Laura, y nos pusimos a trabajar en su diseño porque fue un 'sí' rotundo. Días después, recibimos la de Inma Fernández, la estilista de Eva Gonzalez, y, a la semana, la de Xanti de Barros, el estilista de Ana Mena. Para las Campanadas, como todo han sido vestidos customizados, hemos intentado contar una historia diferente con cada una, un poco de la misma manera que trabajamos con las clientas privadas del atelier de Ze García. Primero, asentamos el concepto con su equipo y, después, ya diseñamos sus propuestas y realizamos los fittings.

¿Cuánto tiempo te ha llevado el diseño y confección de cada uno de ellos?

Entre 100 y 300 horas de patronaje y confección sin contar diseño, te diría. El de Laura ha sido más elaborado por todo el bordado artesanal, igual que el de Ana, y el de Eva, con la línea más arquitectónica y minimalista, ha sido más sencillo.

¿Cómo has plasmado la distinta personalidad de cada una de estas mujeres en sus looks?

Creo que lo importante como concepto es que no he plasmado la personalidad de ellas en un vestido, sino que hemos intentado plasmar el momento en el que se encuentran ahora y lo que quieren transmitir. Para Laura, nos apetecía proyectar una imagen mucho más lujosa y sofisticada. Un diseño con brillo, con maxi abrigo de tafetán y un color muy festivo. Para Ana, trabajamos un vestido más sensual y con un punto más maduro de lo que estamos acostumbrados a verla, acorde a su nueva línea de estilo como artista. A ella, como a su estilista, les encantaba para la ocasión uno de nuestros diseños, pero reinterpretado para ella, y eso hicimos. Por último, en el caso de Eva, ya que es el vestido de la fiesta post Campanadas, queríamos proyectar una línea mucho más limpia, sin excesos, pero muy elegante y festiva.

Hablemos del vestido de Laura Escanes. ¿Cuándo comenzasteis a trabajar en él?

Laura me escribió a principios de noviembre, en cuanto supo que presentaría las campanadas de TV3. A partir de ahí, empezamos a desarrollar su proyecto, ya que está todo bordado a mano, y tanto el tejido del vestido como el del abrigo lo seleccionamos y pedimos bajo encargo, para trabajarlo con tiempo, mimo y cariño.

¿Teníais claro el estilo que buscaba desde un inicio o habéis ido cambiando de idea con las distintas pruebas?

Siempre claro desde el principio, soy muy cinematográfico y me imaginé el look que le encajaría perfecto a Laura para este momento tan especial en su vida. Además, ella tiene plena confianza en nosotros, ya son muchos años trabajando juntos.

¿Por qué se decide inspirar el look en la estética Art Nouveau?

Todo el diseño hace referencia a crear una línea joven, libre y moderna. Laura últimamente está reinventándose, no solo en imagen, sino en su carrera profesional, por eso esa semejanza con el Art Nouveau, por esa ruptura con la anterior. Además, este movimiento tuvo su auge en la capital catalana a finales del siglo XIX y mantuvo la artesanía y la socialización del arte, por lo que es un guiño perfecto con nosotros y con Barcelona.

En cuanto a Ana Mena, ¿cómo ha sido trabajar con ella?

Muy fácil. Junto con su estilista, con quién ya hemos trabajado en anteriores propuestas a medida, como los Latin Grammys, ha sido muy cómodo y rápido. Desde que supimos que la vestiríamos trabajamos, en un diseño acorde a su imagen como artista. Después tuvimos los fittings, y, como ahora ella está en un punto álgido de su carrera y no le ha sido posible acudir al atelier a probar, se ha gestionado con una modelo de sus mismas medidas.

¿Qué se quiere transmitir con el look de Ana Mena? ¿Qué detalles refleja?

Ana y Xanti quisieron diseñar una reversión de una propuesta de Ze García que les encajaba para la presentación de las Campanadas. El vestido en cuestión es un diseño que baila entre la copla y el tango, una propuesta de encaje floral de rebrodé muy elegante y sensual de la cual se enamoraron. Para aportar un toque distintivo y seguir siendo fieles tanto al estilo de la casa como al de la artista, se ha enriquecido el diseño con pedrería y se ha modificado el color de negro a verde botella. Una propuesta acorde a este especial evento que despide el año.

Año tras año, otras presentadoras de las Campanadas como Cristina Pedroche han confesado que sus looks reciben muchos comentarios negativos que acaban pasándoles factura. ¿Teníais Ana, Laura o tú cierto miedo a los ‘haters’?

La verdad es que no. Cristina Pedroche aprovecha el momento de las Campanadas para transmitir mensajes, nosotros, en este caso, no hemos jugado esa carta. Siempre diseño con la premisa de la elegancia, la atemporalidad y que las chicas se sientan cómodas. También de que nuestras manos y buena costura luzcan al verse nuestras piezas. Que guste o no guste es subjetivo. Prefiero que se hable del vestido y de su bonita ejecución y no de su mensaje, porque sino el vestido y sus horas de trabajo, mimo y cariño quedan en un segundo plano.

¿Qué se quiere transmitir con el look de Eva González? ¿Por qué la elección del rojo para su diseño?

La elección del rojo siempre es navideña y festiva. En este caso, elegimos un color manzana, que siempre es más elegante que el rojo vivo. Con Eva llevamos trabajando juntos muchos años, pero es la primera propuesta a medida que hacemos con ella. Nos hacía mucha ilusión encontrar un momento especial para trabajar una propuesta personalizada junto con su estilista, Inma Fernández. Y, en este caso, el look de vestido más capa transmite una línea muy minimalista y arquitectónica sin brillos ni excesos.

Ana y Laura se suman a la larga de celebrities a las que has vestido, entre las que se encuentran Mar Saura, Elsa Pataky, Jaydy Michel, Nieves Álvarez, Tini… ¿qué otra celebrity te haría ilusión que llevara tus diseños en 2024?

Muchas, la verdad. De España, me volvería loco vestir a Úrsula Corberó por ejemplo. Creo que tiene un perfil de mujer muy Ze García. Ojalá le llegue este mensaje. También a la infanta Leonor y a la reina Letizia. Y celebrities internacionales, la lista sería muy larga: Dakota Johnson, Kendall Jenner, Bella Hadid, Sharon Stone, Dua Lipa, Amal Clooney…