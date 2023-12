Chiara Ferragni se rinde a la balaclava, el complemento que llevaste en tu infancia y querrás recuperar

Quedan apenas quince días para que comience la Navidad y, como no podía ser de otro modo, las temperaturas son cada vez más bajas. Pero que el frío se instale entre nosotros no es sinónimo de looks aburridos o poco originales. Un abrigo color camel, un par de vaqueros que te sienten de maravilla y un jersey básico pueden ayudarte a crear un estilismo casual; si añades unas botas de las que enamoran a las nórdicas, tu elección se convertirá en la de una experta en moda; si lo mezclas con los accesorios adecuados, podrás hacerlo sofisticado. ¿Pero qué pasa si incluyes una balaclava, un complemento que llevabas de niña y que algunas prescriptoras como Chiara Ferragni han recuperado? Que demostrarás tus conocimientos de moda y no pasarás frío.

Aunque su origen tiene poco que ver con la moda. Esta prenda fue muy utilizada por los soldados británicos para protegerse del frío durante la Guerra de Crimea, en 1854, especialmente durante la Batalla de Balaclava (de ahí toma su nombre). Si aun así la palabra balaclava no te suena demasiado, tal vez estés más familiarizada con el término pasamontañas. Sea como fuere, este complemento que lleva años tratando de hacerse un hueco en el repertorio de las más estilosas, poco a poco lo va logrando. Aunque ya la llevaron en los años 70 mujeres con un estilo tan marcado y personal como Audrey Hepburn o Jackie Kennedy, fue en 2019 cuando tuvo un nuevo resurgir.

Firmas como Prada o Clavin Klein la incluyeron entre sus propuestas, pero no ha sido hasta unos cuantos años después cuando las expertas del sector se han atrevido con ellas. Blanca Miró, que no tiene miedo a innovar, fue una de las pioneras. Y Chiara Ferragni, una de las últimas en incluirla en sus looks invernales. Eso sí, parece haberle gustado tanto que en apenas unos días ha lucido dos modelos diferentes.

La italiana, que estos días ha disfrutado de una escapada con su familia a St. Moritz, un complejo turístico alpino situado en el valle suizo de la Engadina, ha llevado una maleta que merece la pena copiar. No solo por el abrigo blanco con pequeñas motas, de Max Mara, del que no se ha separado; también por su jersey con grecas. Dos prendas que no ha dudado en combinar con una balaclava de punto de color blanco con la que no solo ha abrigado sus orejas, también su cuello. Pero no es el único modelo que ha lucido. También la hemos visto combinar un diseño con un poco más holgado y de color negro con una abrigo a tono y un bolso de Prada. Y tú, ¿te atreverías con este accesorio?

