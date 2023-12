El buscadísimo vestido metálico con el que Paula Echevarría nos hace viajar a los maravillosos años sesenta

Con más de tres millones y medio de seguidores, Paula Echevarría puede presumir de ser todo un fenómeno de masas. No importa que llueva o haga sol, ella revoluciona las redes sociales con sus publicaciones demostrando que tiene uno de los armarios más envidiados del país. Se suma a las tendencias punteras y recupera otras con guiños nostálgicos que nos hacen viajar al pasado, como ha ocurrido este fin de semana estrenando una pieza que marcó para siempre el rumbo de la industria y que regresa con más fuerza que nunca estos días festivos.

- El sensual look lencero de Paula Echevarría para una noche de baile en República Dominicana

Entre todas las propuestas que la asturiana afincada en madrid podría tener colgada en su camerino, para ejercer de jurado en el programa de la semifinal del programa de televisión Got Talent España junto a la artista Edurne, ha optado por un vestuario de lo más fotogénico y cargado de significado. A diferencia de otras ocasiones en las que prefiere piezas básicas, en esta ha confiado en el poder que tiene uno de los vestidos más exitosos de 2023 que se agotó en tan solo unos minutos hace varias semanas atrás. Seguramente que lo has visto paseándose por el street style, ¡y no nos extraña! Te contamos la razón de por qué es tan importante esta elección.

- Paula Echevarría recupera la forma en la que llevábamos el pañuelo hace una década

No es ningún secreto que Paula está al tanto de las novedades que se cuece sobre la pasarela, y esta vez ha vuelto a demostrar que no se le espaca nada de las manos. Ha sido una de las afortunadas en hacerse con la versión del icónico diseño metálico que desarrolló el recordado y visionario modista Paco Rabbane hace casi medio siglo. Se trata de una pieza que forma parte del que fue hace un mes el lanzamiento más esperado de la firma sueca H&M en colaboración con la mencionada casa de costura, un acertado movimiento empresarial con el que ha añadido un éxito más a su historia.

- Paula Echevarría lleva las botas 'cowboy' más buscadas en su reunión con Miguel Ángel Silvestre

Enfundada en esta prenda de coleccionista nos ha hecho viajar al pasado, concretamente a la época de los años sesenta cuando el genio de la aguja vasco presentó esta innovación sobre la pasarela marcando para siempre un antes y un después en la linea temporal de la industria. Pero lo que para nada imaginábamos es que la actriz lo combinaría con un par de botas metalizadas de caña alta y tacón de aguja de Asos que sorprendentemente queda fenomenal con su recogido preppy. Ha optado por una coleta alta y pulida con una gran lazada negra, otro guiño a la moda vintage que le sienta de maravilla.