María Pombo elige un vestidazo negro con un llamativo 'cut out' para una noche muy especial

Esta siendo una semana de muchas emociones para María Pombo. El pasado lunes 27 la influencer presentó, acompañada de familiares y amigos, su propia docuserie para Prime Video. Bajo el título Pombo, esta producción muestra la vida de la madrileña y la de toda su familia. Llegó a la plataforma de streaming este miércoles 29 de noviembre y desde entonces las reacciones (muy positivas) no se han hecho esperar. Pero no ha sido el único evento al que ha asistido en estas semanas previas al inicio de la Navidad. Anoche la veíamos disfrutar de una fiesta, en compañía de su marido, Pablo Castellano, con un vestidazo negro perfecto para copiar en un look de invitada.

Hace solo unas horas, Joyería Suarez celebraba su 80 aniversario con una cena muy especial a la que no faltaron algunos de los amigos más cercanos de la firma. Rossy de Palma, Marta Sánchez o las influencers María García de Jaime y María Pombo no quisieron perderse la cita. Por eso no sorprende que la empresaria madrileña cuidara su look hasta el extremo y, además de lucir algunas de las maravillosas piezas de la joyería, eligiera un vestido negro que se alargaba hasta la altura del tobillo y mezclaba la silueta New look con varios detalles de tendencia.

Basta observar un instante las imágenes que María Pombo ha compartido con sus seguidores para fijarse en que el diseño tiene una clara inspiración New look; una silueta que ciñe el cuerpo y la cintura para dejar paso a una falda amplia y voluminosa. Esta estética, que impulsó Christian Dior en 1947, durante la presentación de su primera colección de Alta Costura, sigue siendo imitada en la actualidad, dando lugar a vestidos muy femeninos y favorecedores.

Pero si algo caracteriza el estilo de la influencer es que, aunque incluya prendas o detalles clásicos en sus looks, siempre hay espacio para las tendencias. El vestido de María, con cuello halter (uno de los acabados más favorecedores y buscados de las últimas temporadas), dejaba la espalda al descubierto. Contaba, además, con un amplio y favorecedor cut out en la zona del abdomen, que dejaba a la vista esta zona de su cuerpo. Y una lazada que adornaba la parte superior del escote.

Un look de belleza de inspiración dosmilera

Desde hace varios meses estamos viendo cómo la moda de los dosmil vuelve con mucha fuerza. Pero no solo se cuela en el armario, también en los looks de belleza con los que muchas celebrities e influencers se atreven en ocasiones importantes. María, por ejemplo, ha apostado por un maquillaje muy natural y favorecedor, con un marcado eyeliner, obra de la make up artist Inés Castaños para Armani Beauty. Pero ha sido su peinado el que nos ha hecho llevar la vista atrás. La empresaria ha optado por recoger su bonita melena en una coleta de altura media, con la goma a la vista, y dejar libres dos mechones anchos que bordean su rostro. Un peinado del que se ha encargado Belén Casado para ghd y con el que no podía estar más guapa.

REINAS DE ESTILO... MARÍA POMBO

