La historia del vestido de novia de Priscilla, el amor de Elvis Presley que hoy vuelve a ser noticia

Cuando la moda y el cine se alían surgen auténticas obras de arte que recordamos una y otra vez con el paso de los años. Entre tantas tendencias pasajeras que vemos subirse a la pasarela, aparecer en la gran pantalla es sinónimo de alargar la vida de diseños que pasarán a formar parte de la historia; y esta temporada hemos sido testigos de uno de ellos que no nos ha dejado indiferentes. Hace tan solo unos días del estreno de Priscilla, un impresionante y prometedor biopic a ganar un Oscar que relata la vida de la mujer de Elvis Presley, y nos ha regalado una de las escenas más bonitas cargadas de elegancia y la esencia de Hollywood.

Durante la trama de la película dirigida por Sofia Coppola y que protagonizan los veinteañeros Cailee Spaeny y Jacob Elordi, somos testigos del gran peso que ha tenido el vestuario con las clásicas siluetas de finales de la época sesentera. Entre todos los estilismos que ella luce hay uno que se ha convertido en objeto de interés y te contamos por qué. Aquella chica de 21 años que prometió amor eterno al rey del rock (tenía diez años más que ella) en una ceremonia privada en una suite del Hotel Aladdin de Las Vegas el 1 de mayo de 1967, jamás habría imaginado que décadas después hablaríamos de la prenda más importante que colgaba en su armario y que compró casi a ciegas: el vestido de novia.

Gracias a esta gran producción podemos ver el paso a la vida adulta de Priscilla Beaulieu, su búsqueda de identidad e independencia, rememorar la pomposidad que rodeaba a una de las bodas más inolvidables del panorama y el secreto mejor guardado que atesora la novia minutos antes de salir a escena (¡nunca mejor dicho!). Para esta ocasión una de las casas de costuras más importantes de la industria, Chanel, ha sido la encargada de dar vida a su traje blanco de manga larga y la característica estructura en 'A' de la época, con cuello cerrado y bañado de un delicado encaje floral confeccionado a mano.

Siendo fiel al que lució en la realidad, se trata de un modelo inspirado en el espíritu de la colección de Alta Costura Primavera-Verano 2020 de Virgine Viard, la directora creativa de la maison y la que fue la mano derecha del recordado Karl Lagerfeld hasta sus últimos días. Destaca la llamativa tiara de pedrería y el largo velo de tul que creó una imagen nupcial inigualable que se ha replicado a la perfección en la gran pantalla y nos ha enamorado. Pero, ¿cómo fue el proceso de búsqueda del vestido que hoy es pura inspiración para las que adoran marcar la diferencia? Más sencillo de lo que creemos, así lo expresó la protagonista de la historia real tiempo atrás.

¿Cómo fue en la vida real?

"No fue extravagante ni extremo; fue simple y, para mí, precioso", confesó Priscilla Beaulieu después de casarse con Elvis Presley. Aunque pueda parecer un atuendo personalizado, en realidad lo compró en unos grandes almacenes del barrio de Westwood, Los Ángeles. Una experiencia que vivió sola y tuvo que ir disfrazada con una peluca rubia para que no la reconocieran en ningún lugar. No tenía tiempo para pensar demasiado, se probó el que vio que más encajaba con su estilo y tras reflexionarlo ante el espejo, se lo llevó sin mirar atrás. Un vestido blanco cargado de personalidad para la joven que se convertiría en la fortaleza y el talismán de uno de los genios del siglo pasado.