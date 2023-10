El regreso de las medias semitupidas a través de diez looks vistos en el 'street style'

La pasada temporada fuimos testigos de cómo las medias de toda la vida se colaron en las maletas de las expertas. Una tendencia que cazamos al instante y que este otoño se consolida en el asfalto con propuestas que harán que luzcas tus piernas kilométricas incluso cuando bajen mucho las temperaturas. Convertidas en el complemento fetiche para estilizar la silueta, son el must de este otoño. Si no sabes cómo combinarlas haz play en el nuevo vídeo FASHION y déjate inspirar por los diez looks más vistosos del momento que podrás llevar tanto para ir al trabajo como en una fiesta.