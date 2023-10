La razón por la que Kendall Jenner siempre lleva el mismo zapato plano con minifaldas y 'jeans'

Su nombre copa la red constantemente, ya sea por su actual relación de amor con Bad Bunny, por pertenecer al famoso clan Kardashian-Jenner, ser amiga de Gigi Hadid, desfilar alrededor del mundo... Haga lo que haga, Kendall Jenner está siempre en el foco de mira. Y después de protagonizar una campaña de moda publicitaria junto a su novio, vuelve a dejarse por las calles de París confiando en el calzado más elegante de la temporada.

No es ninguna sorpresa que la modelo forma parte de aquellas chicas que reflejan a la perfección la tendencia del lujo silencioso que ahora se ha popularizado. Su armario es un gran ejemplo de ello, y aunque suele romper un poco con esa estética pulcra, hay un zapato que no falta en su repertorio sea la temporada que sea, y esté donde esté. Hablamos de los mocasines, ese calzado plano de inspiración masculina que ha encontrado su lugar entre sus carísimas piezas y que ha demostrado que funciona igual de bien tanto con minifaldas como con vaqueros y camisas amplias a modo de vestidos.

Considerado todo un clásico, no nos extraña que los lleve siempre consigo. Teniendo contacto directo con las grandes casas de costura y sus diseñadores creativos que proponen continuamente nuevas tendencias sobre la pasarela en las que ella desfila, sí nos sorprende que se haya convertido en su complemento imprescindible para cualquier plan que se le presente. Dejando a un lado los tacones de aguja, con este potente gesto la veinteañera nos asegura que puedes ir guapa y estilosa en calzado plano. La importancia de todo estilismo de sobresaliente es sentirte segura de ti misma, y ella es nuestro mejor ejemplo.

Y la razón podría ser...

Los mocasines minimalistas que no para de llevar desde hace meses (nos ha convencido para añadir unos a nuestro repertorio), son aquellos diseñados por nada más ni menos que las gemelas Olsen para su reconocida marca, The Row. ¡Los encontramos disponibles por más de 1.200 euros! Pero he aquí la gran pregunta: ¿por qué siempre los luce? Según los fans, hay muchas teorías sobre ello, pero podríamos decir que a diferencia de sus hermanas Kim y Kylie Jenner, ella suele confiar en la fabulosa y acertada estrategia del 'menos es más', consolidando así esta característica forma de vestir y haciendo honor al título de experta con el que se le define. Pero, según hemos analizado, desde que sale con el intérprete de Ojitos Lindos, han pasado a ser su amuleto de la suerte en términos de moda. ¿Le conoció con ellos puestos y ahora no se los quita?