Irina Shayk, protagonista de un polémico desfile en Londres con la cara llena de moratones

A la vez que se celebra la semana de la moda madrileña, en la que nuestros diseñadores presentan al público sus últimas propuestas, estos días tiene lugar la Fashion Week de Londres. Después de una gran fiesta de inauguración, en cuya alfombra roja vimos a las princesas Eugenia y Beatriz de York rodeadas de supermodelos y varios eventos como el organizado por Marta Ortega con motivo de la colección Steven Meisel New York, han dado comienzo los desfiles. Uno de los más comentados del fin de semana ha sido el de la firma Mowalola, que ha protagonizado Irina Shayk.

Una controvertida inspiración

A pesar de ser poco conocida para el público general, el show primavera-verano 2024 de esta casa ha logrado generar numerosos titulares y comentarios en redes sociales. ¿El motivo? Las modelos han desfilado con la cara llena de magulladuras. La firma ha tomado como referencia la película Crash, de 1996, y se ha inspirado tanto en el estilo callejero como en la estética del propio accidente de coche, en los cristales y en el fuego, como explicaban minutos antes de que comenzara la presentación.

Invitados igual de polémicos

La modelo más destacada del evento ha sido Irina Shayk, quien ha llevado, al igual que los demás modelos, un polémico look que simulaba un ojo morado y cortes en la nariz como si hubieran participado precisamente en uno de esos accidentes automovilísticos. Como era de esperar, la decisión de maquillar a los participantes en el desfile de esta manera no ha pasado desapercibida, pero desde la marca parecen ajenos a la polémica. Tanto es así que no han dudado en contar con Kanye West y su pareja, Bianca Censori, como sus invitados estrella a pesar de que ambos llevan semanas protagonizando incidentes controvertidos alrededor de todo el mundo.

No es la primera vez que Irina, quien ha abierto el desfile enfundada en un vestido plateado de escote halter y silueta larga hasta los pies, se vincula a Mowalola. De hecho, en mayo de este mismo año asistió al prestigioso Festival de Cannes con un rompedor conjunto de la marca compuesto por un top en forma de X y una falda larga de tiro muy bajo con el que presumió de tonificada figura.