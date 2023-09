Olympia de Grecia acierta en New York Fashion Week con el look que más estiliza si llevas zapato plano

A menos de 24 horas de que comience una nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, al otro lado del charco, las firmas de lujo que han expuesto estos días sus creaciones para la temporada Primavera/Verano 2024 en Nueva York dan por clausurado su calendario. Entre las últimas en hacer públicas estas innovaciones estivales, encontramos a Carolina Herrera, uno de los pesos pesados de la agenda estadounidense, cuyo desfile ha congregado en el Whitney Museum of American Art a algunas de nuestras it girls preferidas, de Olivia Palermo a Sara Sampaio. Pero la que en definitiva nos ha enamorado con su look ha sido la única royal presente entre las invitadas, Olympia de Grecia.

Olympia de Grecia, invitada de lujo en New York Fashion Week

La hija de Marie-Chantal de Grecia no ha querido faltar al desfile de Carolina Herrera esta temporada, pues no solo es seguidora de los lanzamientos de la marca sino que mantiene, desde hace años, una estrecha amistad con Wes Gordon, el director creativo y sucesor de la fundadora. Para esta jornada final de desfiles en la Gran Manzana, ha fichado un look que, con solo un cambio fugaz de complementos, puede transformarse del día a la noche. ¡Y solo necesitas dos piezas para recrearlo! Olympia ha escogido un top corto bandeau de estampado floral sobre fondo amarillo que contrasta con sus pantalones de traje negros de tiro altísimo, una variable clave que alarga las piernas a la vista.

De hecho, vemos cómo el corte tobillero del pantalón, sumado a la abertura en su abdomen, cumple con estilizar al máximo la silueta de la heredera, porque genera una sensación de continuidad en la figura que pocas combinaciones consiguen. Para realzar este efecto, ha añadido a la fórmula un cinturón XXL, el accesorio estrella en el street style para este próximo otoño.

El look cómodo, fácil y elegante que funciona con calzado plano

Todos estos aspectos ultrafavorecedores han convencido a la princesa griega de dejar de lado el tacón de aguja y optar, en cambio, por la comodidad, con una sandalia plana en piel de napa colo negro con diseño de tiras cruzadas, de Carolina Herrera. En sintonía con su top, ha escogido guardar sus cosas en un clutch Initials Insignia Soft que está realizado en piel Baobab amarillo ocre, de grano natural casi imperceptible. Puede llevarse como bolso de mano o al hombro, y aquí es donde reside el detalle más especial: en lugar de la tradicional asa de cuero, tiene una cadena de eslabones finos, a juego con el brazalete del 35º aniversario de la Casa Herrera bañado en oro sobre la solapa.

Belleza natural para días de mil eventos

Para looks de día tan elegantes como este, Olympia sabe que lo mejor es establecer un equilibrio con el maquillaje, así no se sobrecarga el estilismo. Sin apenas colorete ni sombra de ojos, la aristócrata ha lucido un rostro muy luminoso y natural. Del mismo modo, lo ideal sería llevar la melena suelta y ligeramente al descuido, pero su corte bob, que lleva en la versión más corta y desfilada, es de esos estilismos que no hace falta peinar demasiado, sientan bien a melenas onduladas o lisas y, por si fuera poco, pueden adaptarse sin esfuerzo a citas tan casuales como formales.