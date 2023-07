Paula Echevarría se apunta al 'Barbiecore' en la playa y estrena el bikini metalizado más cómodo

Paula Echevarría dio por inaugurado el verano mucho antes que nosotras, a finales de marzo, pues fue la primera en estrenar los minivestidos de red estarán arrasando estas próximas semanas de calor, así que la consideramos toda una experta en tendencias estivales. De Sitges a Marbella, la actriz e influencer nos ha dejado ya una serie de looks ideales para la playa o la piscina que no tardaremos en poner en práctica. El más reciente, en las costas de Suances, donde ha presumido del bikini metalizado más cómodo y versátil con motivo de las Magic Sunsets by Calzedonia, el maratón de exclusivas fiestas que la firma ha organizado en algunos destinos de ensueño de nuestro país.

El bikini metalizado de Paula Echevarría que querrás llevar en la ciudad

La actriz nos propone añadir un toque de brillo a nuestros estilismos de playa apostando por bikinis en tejidos metalizados, una tendencia que pisa fuerte en los catálogos esta temporada. Ella luce un top ultrafavorecedor de corte bandeau, sin aros, que busca disimular los hombros para estilizar el torso y viene con un relleno especial que sirva para moldearlo de forma natural. ¡Es ideal para chicas con mucho pecho!

El sujetador Melbourne, de Calzedonia (30 euros), distinguible por su luminoso jaspeado laminado en oro, resulta tan versátil que puedes llevarlo atado alrededor del cuello, como Paula, o insertar las tiras en los ojales posteriores de la banda, según te sientas más cómoda.

Un diseño cómodo que se estiliza la figura

Aunque apenas se puede apreciar en estas idílicas imágenes de la influencer, sabemos que lleva la braguita a juego de corte brasileño (20 euros) con cintura en forma de 'V', un detalle estratégico para alargar la figura junto con su talle alto de estilo ochentero. Y si te preocupan esas molestas marquitas que deja el bañador después de haber pasado el día en la arena, puedes estar tranquila porque, al igual que el top, la braguita Melbourne se adapta a tu cuerpo, sea cual sea la talla que lleves, por sus finos cordones regulables y costuras invisibles.

Paula Echevarría, fiel seguidora del Barbiecore

Aprovechando el innegable furor por todo lo relacionado con la nueva película de Barbie, que llegará a los cines este jueves 20 de julio, Paula ha optado por conjuntar su potente look de baño con un minivestido camisero fucsia que sin duda podría reciclar este fin de semana en las salas de cine. Su diseño drapeado con lazada sobre el abdomen incorporado no solo ofrece altas dosis de elegancia sino que ayuda a disimular las hinchazones en esa zona del mismo modo que unos frunces o el tejido de nido de abeja que tanto gusta a la protagonista de Velvet.