La fórmula de Paula Echevarría para llevar botas 'cowboy' a 30 grados y estilizar la figura

Las altas temperaturas nos están forzando a reutilizar una y otra vez las prendas más fresquitas y cómodas de nuestro armario, pero ni siquiera las rebajas pueden evitar que se nos agoten las combinaciones. Es aquí cuando toca recurrir a los trucos infalibles de las prescriptoras moda para incorporar ropa de otras temporadas en nuestros estilismos estivales. Paula Echevarría dio por inaugurado el verano mucho antes que nosotras, a finales de marzo, pues fue la primera en estrenar los vestidos de punto que arrasan ante el calor, y su último look confirma por qué la consideramos toda una experta en sacar provecho a todo su vestidor sin importar el clima.

¿Botas en verano? Esta es la fórmula de Paula Echevarría

Vestidos de punto, vaqueros anchos, camisas clásicas... Paula Echevarría no deja de lado sus básicos preferidos cuando llega el verano, pero no es tarea fácil incluir estas prendas de mangas largas o tejidos abrigadores cuando los termómetros superan los 30 grados. Es por ello que se ha propuesto idear looks en los que exista un equilibrio perfecto, como este de minivestido ultraligero con botas de caña alta. Aunque las mujeres más escépticas no lo tengan del todo claro, la actriz se toma toda crítica con humor: "Sí, botas en Julio en Asturias, te lo puedes permitir, sobre todo si sabes que vas a acabar en una romería 🤪".

El look cottagecore que más estiliza la figura

La actriz de Velvet escogió como protagonista del conjunto un romántico vestido corto de estética cottagecore, de Fetiche Suances (189 euros), que la propia firma ha concebido en su catálogo con este calzado de entretiempo.Está realizado en una mezcla de algodón y lino, dos tejidos ideales para facilitar el flujo de aire y eludir las altas temperaturas, con un acabado troquelado y bonito estampado floral en tonos pastel.

Su escote de tipo bardot deja los hombros al descubierto por medio de un elástico, que permite el libre movimiento, y está adornado con un detalle de volante calado que conecta con su falda de volantes terminados en ondas bordadas.

El mercurio pronostica más y más calor en las próximas semanas, pero no por eso vamos a limitar nuestras elecciones de calzado a las sandalias de tiras. Unas botas de estilo cowboy son capaces de elevar cualquier look de básicos menos abrigadores, sea un vestido corto de flores o un top básico con bermudas, a la vez que suma centímetros de pierna al instante.

Paula se decantó por un par de media caña en piel color arena con bordados, de Brownie (129,90 euros), y completó el posado con un minibolso de piel marrón, de Longchamp, gafas de sol de cristal en degradé verde, de la colaboración Hawkers x Paula Echevarría, y joyas de Agatha Paris.

REINAS DE ESTILO... PAULA ECHEVARRÍA

