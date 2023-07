El vestido túnica de Casilda Finat en la boda de Tamara Falcó, el look de invitada ideal para embarazadas

Durante el embarazo, encontrar diseños bonitos para el día a día resulta complicado... y se torna casi misión imposible cuando lo que buscas es un look de invitada. Por un lado, no puedes anticiparte demasiado al comprarlo porque no sabrás cómo será exactamente tu barriguita cuando llegue el gran día. Por otro, necesitas sentirte cómoda y dar con un diseño con el que enfatices o disimules el embarazo tanto como desees. ¿La solución a ambas cuestiones hecha vestido? El que la diseñadora Casilda Finat ha llevado a la boda de su amiga Tamara Falcó, que este sábado 8 de julio se casaba con Iñigo Onieva en un enlace que solo podrás ver en ¡HOLA! el próximo lunes 10.

"Este vestido de Jantaminiau es justo lo que buscaba. Quería algo así sobrio, sin mucha historia, que con el "bombo" tampoco me apetecía ir muy "historiada". (...) Disimula, cómodo, fresco...". Así presentaba Casilda Finat a sus seguidores el look escogido para el enlace, un modelo asimétrico de estilo túnica firmado por el diseñador holandés Jan Taminiau, uno de los favoritos de royals como Máxima de Holanda. El vestido cuenta con una caída que disimula la tripa y lo hace muy cómodo, así como una abertura en la falda que estiliza. Además, al ser tan amplio, te aseguras que la barriga siempre entrará.

La diseñadora lo ha combinado con sandalias nude de Steve Madden y varias joyas de su firma, como los pendientes de flor XL Camelia, disponibles por 25 euros en su página web. Se venden en varios colores en varios colores (rojo, azul, rosa, verde...) pero si lo que buscas es un "efecto iluminador", te aconsejamos que siempre te decantes por el blanco porque da mucha más luz al rostro, igual que sucede con las joyas doradas. Con sus pendientes, Casilda enfatizaba aún más el maquillaje superluminoso que le ha realizado el equipo de Bobby Brown y que ha combinado con un moño pulido clásico obra de Gabriel Llano.

Su look de preboda

Como muchos de los invitados a la boda de Tamara e Iñigo, Casilda también acudió este viernes a la fiesta de preboda que la pareja celebró en el hotel Mandarin Oriental Ritz. Allí posó con este vestido blanco con cuello Perkins, babero ribeteado en negro y volante en la falda de la firma Cherubina que, como el rosa,en realidad no está ideado para el embarazo pero encaja genial. Se trata de un diseño que ahora mismo está rebajado de 240 a 168 euros y también puedes encontrarlo en azul y rosa. Algunos de sus seguidores han criticado el hecho de que se vistiera de blanco para la preboda de su amiga, pero no parece que esta decisión haya molestado a la novia: la propia Tamara escribía "Qué guapa estabas 🤍 tq!" bajo esta imagen.