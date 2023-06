Diseña en casa tus propias sandalias de flores naturales con el genial truco de las 'it girls'

Hoy ponemos en práctica el clásico refrán 'no te irás a dormir sin haber aprendido algo nuevo'. En esta ocasión no nos referimos a los secretos que comparten las expertas para comprar vaqueros o los consejos para aprender a dar con esos tesoros en rebajas, más bien hablamos de un genial truco do it by yourself sobre zapatos que estamos seguras que Carrie Bradshaw adoraría. Como seguramente sabrás, invertir en un modelo básico es la clave para poder llevarlos de aquí a 10 años, pero hay a veces que nos apetece lucir unos más especiales, ¿verdad? Y tenemos una sorpresa para ti, porque con tan solo un paso -nunca mejor dicho- podrás darle una nueva vida, ¡y serás la envidia de tus amigas!

Seguramente que te habrás enamorado de aquellas súper sandalias florales cargadas de protagonismo que decoran los escaparates de las amplias avenidas de las principales capitales de la moda, una pieza única y muy elevada de precio que te ha hecho replantearte si comprarlas o no por tan solo una razón: las llevarás tan solo un par de veces y quedarán olvidadas en las profundidades del vestidor. Si te sientes identificada con esta experiencia, has dado con el lugar correcto, porque hemos descubierto cómo convertir el modelo de tiras sencillo que ya tienes en uno mucho más llamativo que captarán la atención allá a donde vayas como ha logrado la influencer nórdica Hannah Schonberg.

Un detalle muy visual y poderoso que como vemos, puede cambiar por completo la estética de tu look y elevarla a golpe de pie sin necesidad de gastar mucho dinero ¿Y qué mejor que ir guapa y mientras ahorramos? Simplemente se trata de una manualidad muy sencilla de llevar a cabo en casa o incluso en un momento de última hora que quieres hacer un cambio exprés, como a las puertas de una fiesta o celebración. ¿No tienes manejo con este tipo de actividades? ¡No te preocupes! Porque este hallazgo FASHION es apto incluso para las principiantes que no controlan el arte de la aguja.

Tan solo necesitarás tener a mano el calzado que vas a customizar, ya sea unas altísimas sandalias de tacón, planas o incluso chanclas, y en este caso las flores naturales que quieras añadir a las tiras, pueden ser margaritas, rosas, peonías... Para conseguir este resultado tan vistoso y fotogénico, que también ha popularizado la creadora de contenido neoyorquina Lauren Wolfe en Tiktok, coinciden que precisarás únicamente de un pegamento especial con el que adherir estos detalles a la pieza. Incluso, puedes optar por flores artificiales para un resultado más seguro y duradero. Dale play al doble y entretenido tutorial para aprender a hacerlo, ¡y compártelo con tus amigas!