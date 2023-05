Acompañamos a Caro Daur al primer desfile de la historia celebrado en Isola Bella

De las francesas destaca su allure atemporal; de las españolas, su pasión por el color; y de sus compatriotas alemanas, la magistral mezcla entre formal y casual, con combinaciones como "americana y vaqueros, por ejemplo". Caro Daur, quien habla para FASHION, es una de las influencers europeas más consolidadas: comenzó en 2014 con un blog y, nueve años después y a los 28, suma 4,2 millones de seguidores, protagoniza portadas de moda y recorre el mundo de evento en evento; viajes que le han permitido conocer en profundidad cómo visten las chicas de cada país. Esta agenda de trabajo intensa pero divertida -así lo muestra en sus redes, donde hace gala de un genial sentido del humor- que esta semana la llevaba a un destino escondido, exclusivo y precioso: Isola Bella, la isleta en el Lago Mayor de Italia donde la familia Borromeo atesora un palacio desde el siglo XVII. En los jardines de esta histórica localización es donde la maison Louis Vuitton ha celebrado su desfile Crucero 2024, convirtiéndose así en la primera firma de moda en realizar una presentación en esta isla. Una ocasión única que Caro Daur no se ha querido perder. Acompañamos a la influencer de moda y experta en fitness mientras se prepara para el show en la habitación de su hotel, donde, entre brochas de maquillaje y secadores, nos adelanta sus próximos proyectos y nos explica por qué adora la moda francesa.

Francia, y en especial París, ha sido referente de estilo desde el rey Louis XIV, a quien podríamos considerar el primer influencer pues transformó la forma de vestir de su país y, en consecuencia, la de resto de Occidente. A día de hoy, las parisinas siguen inspirándonos y las creaciones de las maisons, siendo las más deseadas, incluso por las chicas que, como Caro Daur, tienen acceso a los diseños más exclusivos. Ella misma nos lo cuenta: "Admiro lo naturalmente chic que es la moda francesa. Elegancia sin esfuerzo aparente. No es demasiado ostentosa, pero tampoco es aburrida; siempre es acertada. Louis Vuitton encarna el epítome de la clase atemporal con una deliciosa infusión de juego".

Sobre la firma francesa anfitriona en este desfile, Caro afirma que "adora sus signos", inconfundibles a ojos de cualquier conocedor de la moda. "Crean piezas preciosas que son elegantes pero también divertidas gracias a los colores y los estampados. Por supuesto, la calidad y artesanía también son de lo mejor: el primer bolso de lujo que me compré era el Speedy de Louis Vuitton y no puedo creer como no se ha roto después de todo lo que hemos vivido juntos", revela.

Mientras las chicas de su país, en su opinión, son un poco rígidas ("en el buen sentido") a la hora de vestir, para Caro las francesas mantienen ese carácter clásico pero especial heredado de las grandes casas de costura como Louis Vuitton. En cuanto a España, lo relaciona a "los colores vibrantes, los looks divertidos y los vestidos fluidos influenciados por el ambiente de la costa". Afirma que hay muchas españolas que le inspiran a la hora de vestir, aunque reconoce que, si tuviera que escoger un icono, sería la reina Letizia. "Sus looks nunca decepcionan. Es el epítome de la elegancia. Se viste de colores vibrantes que añaden un espíritu divertido logrando el perfecto equilibrio entre sofisticación y extravagancia".

Su pasión por el 'fitness' y sus próximos proyectos

Además de influencer de moda e invitada VIP de grandes eventos de la industria como este desfile Crucero 2024 de Louis Vuitton, Caro Daur es creadora de un programa de fitness, Daurpower, que promete ponerte en forma en tres meses dedicando solo 26 minutos al día y sin salir de casa. ¿Qué le llevó a embarcarse en este desafío? "El deporte siempre ha tenido un lugar destacado en mi vida, crecí practicando todo tipo de entrenamientos, como tenis, fútbol y running. Y una de mis grandes alegrías es motivar y empoderar a los demás. Por eso lancé Daurpower: con el objetivo de compartir mi pasión y crear una comunidad en la que nos animemos los unos a los otros", explica sobre este proyecto que, nos adelanta, no va a ser el último.

"Los retos son una parte inherente de cualquier viaje. Disfruto inmensamente el proceso artístico de diseñar piezas con otras marcas", afirma sobre las cápsulas que ha realizado con firmas como Re/Done o BOSS, colaboraciones que le impulsan a evolucionar: "Como siguiente paso, podría crear mi propia marca con la que expresar mi lado creativo. Así que, estad atentos".

Un desfile histórico

Mientras da forma a esa nueva firma, Caro tiene la oportunidad de inspirarse en desfiles tan excepcionales como el celebrado por Louis Vuitton en Isola Bella, una pequeña isla ocupada en gran parte por el Palazzo Borromeo, de estilo barroco italiano y rodeado de jardines geométricos que contrastan con las aguas cristalinas del Lago Mayor. La maison francesa es la primera que organiza un show en este precioso entorno, en el que ha presentado una colección Crucero 2024 con referencias a los viajes, al mar y a criatura fantásticas como sirenas que, al tocar tierra, se transforman en mujeres. Una historia de transformación, naturaleza y belleza que no podía encontrar mejor telón de fondo que esta bucólica isleta italiana.