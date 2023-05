Las claves de Isa Hernáez para conseguir un armario de verano más sostenible

"No existía ningún podcast sobre moda en español como los que yo escuchaba, así que decidí crear uno junto a mi mejor amiga". Suena sencillo cuando Isa Hernáez resume así el éxito de Está de moda, el programa semanal que lanzó con Ari Cascón en noviembre de 2021. Lo que esta madrileña de 28 años no cuenta es su trayectoria previa como periodista (también de radio), analista SEO -entre otros puestos dentro de un departamento de marketing- y relaciones públicas en una firma de moda; trabajos, todos ellos, que le han dado el conocimiento de la industria que ahora comparte con sus casi 200.000 seguidores así como con los cientos de oyentes de su podcast. Nadie mejor que ella, que semana a semana desgrana cómo funciona la moda o qué se lleva desde el punto de vista de una insider -alguien que se dedica al sector-, para contarnos, vestida con lo último de Louis Vuitton, cuáles son las claves para estar elegante bien siempre, de una boda a un día de playa, o su mejor consejo para, como ella, dedicarte a la moda.

Supo desde niña que quería dedicarse a este negocio y, afirma, coleccionar revistas "desde hace años". Tras estudiar periodismo y probar distintas vertientes de la comunicación de moda, Isabel Hernáez se ha consolidado como una de las influencers españolas con más estilo. Sus looks de diario inspiran a cientos de chicas, igual que estilismos de invitada como el que llevó a la boda de Ana Sáinz, hermana de Carlos Sáinz Jr., que es su pareja. De hecho, su estilo en las grandes ocasiones es tan admirado que ha diseñado una colección cápsula junto a la firma The Are que verá la luz esta primavera.

"Me está encantando todo el proceso, desde elegir los patrones, las telas, los colores... Estoy intentando que sea todo un poco atemporal y que además puedas reutilizar. Es decir, que no sea solo para ese día de evento, sino que puedas ponerte un top con vaqueros para una cena o la falda con una camiseta. Está pensada para ser muy versátil", nos adelanta Isa sobre la colaboración conformada por siluetas sencillas (pero favorecedoras) a las que puedes dar el aire sofisticado a través de los complementos. De hecho, esta es precisamente su clave para acertar con sus estilismos de invitada, según nos cuenta.

Un look de invitada más sostenible

"Mis looks de eventos diría que, como denominador común, tienen que son vestidos o dos piezas sencillos que luego puedas reutilizar de otra manera. A eso le puedes poner un tocado un poco más especial, unos zapatos distintos... Arriesgar con complementos pero ser un poco más conservadora con la ropa", aconseja. Su filosofía, compartida con infinidad de veinteañeras, es apostar por un consumo más sostenible de moda, y para ello tiene una regla que nunca falla: "si no vas a usar una prenda más de 30 veces, no te la compres".

El armario cápsula del verano

Comprar menos y mejor es un consejo que Isa, como tantas expertas en moda, también sigue. "Poco a poco, estoy construyendo un fondo de armario con piezas que sean atemporales, por ejemplo, unos vaqueros que siente bien, una camisa básica... Diseños que te puedan funcionar tanto para día como para noche. Se trata de prescindir un poco más de las microtendencias y elegir prendas más clásicas", explica. Y, siguiendo estas claves, elige los esenciales de su fondo de armario estival.

Los básicos del verano de Isa Hernáez

- Un caftán, "a lo Daisy Jones and the Six, estoy obsesionada con la serie"

- Un traje de baño negro: "es el que mejor sienta"

- Unos shorts blancos: "combinan con todo"

- Un vestido lencero: "verde o de otro color alegre, pero sin un estampado muy fuerte porque, si no, solo te lo pones dos veces".

Fotografía: Álvaro Medina. Estilismo: Pilar Lara (looks de Louis Vuitton). Maquillaje y peluquería: Piti Pastor. Vídeo: José A. Carrascoso.