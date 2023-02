El look de invitada de Isabel Hernáez, pareja de Carlos Sainz Jr, pura inspiración para bodas de invierno

La temporada de invierno es también una de las favoritas para celebrar el amor, por eso los primeros meses del año se convierten en fechas clave para aquellas parejas que prefieren casarse sin tener que lidiar con el calor. Una tendencia en alza a la que se ha sumado Ana, la hija de Carlos Sainz, quien este sábado se ha dado en Ávila el 'sí, quiero' junto a su pareja Rodrigo Fontcuberta. Un enlace que ha contado con invitadas muy especiales a las que no les ha quedado otra que adaptar su estilismo a las bajas temperaturas. Y la periodista Isabel Hernáez lo ha logrado de manera magistral, decantándose por un conjunto de dos piezas que conquistará a aquellas chicas que busquen algo original en su próxima elección.

- Alternativas a las sandalias para looks de invitadas de invierno

Junto a su pareja, el también piloto Carlos Sainz Jr. y hermano de la protagonista del día, Isabel llegaba a la iglesia luciendo un fluido vestido recto con movimiento en la falda y detalle de maxilazo en el cuello. Un diseño diferente en gris satinado, una de las tonalidades que han aparecido esta temporada por sorpresa entre las tendencias de invitadas. Y es que aunque resulte atípico, la ventaja de este color es que no cae en lo apagado que puede resultar en otras de sus versiones, en parte gracias al detalle brillante de la tela.

- Doce nuevas tendencias que hemos fichado entre las invitadas a New York Fashion Week

Una pieza con aires vintage que contaba también con pronunciadas hombreras y unas voluminosas mangas con pliegues. Para completar el look, la periodista ha apostado por un fino abrigo de terciopelo, sin duda una de las texturas imprescindibles de la temporada, en tono berenjena, que le daba un toque sofisticado a su estilismo. Unas sandalias de tacón, un clutch a juego con el vestido y, como peinado, un sencillo moño bajo, completaban esta original apuesta.

- Cómo combinar el terciopelo en tus looks de otoño sin fallar

También el terciopelo ha estado presente en el look de la hermana de la novia: Blanca Sainz ha escogido un total look fucsia haciendo un guiño a la primavera gracias al estampado floral que adorbana su vestido, un diseño midi satinado y entallado en la cintura. En su caso, además, ha incorporado un cuello de pelo, la prenda de abrigo más práctica por la que apuestan las chicas para combatir el frío. Una estilismo elegante y fresco que ha completado también con unas sandalias de tiras a tono con el resto del conjunto.

- Los abrigos de invitada perfecta que podrás reutilizar cada día en el trabajo

Casarse en invierno no es ningún impedimento para incorporar colores vibrantes, al menos no para las invitadas, como han demostrado algunas asistentes al enlace con apuestas distintas. Nos encanta este conjunto de blusa satinada y pantalón palazzo en naranja, que solo necesita una chaqueta torera de pelo para transformarse en el look idóneo para una boda en Ávila. También la madre de la novia, Reyes Vázquez de Castro, ha querido que su vestido destacase, rindiéndose a un color tan atemporal como el rojo, con una pieza midi con capa frontal, y guantes blancos.