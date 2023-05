Cuando el amor se refleja en la ropa: ¡Kendall Jenner y Bad Bunny coordinan botas de serpiente!

Nadie lo imaginaba, pero desde que los paparazi los cazaron bailando y besándose en un club de Los Ángeles llamado The Bird Streets, la noticia corrió como la pólvora. Inesperadamente Kendall Jenner y Bad Bunny se han convertido en la nueva pareja de moda en la que todos los ojos están posados. Y ya, lejos de esconderse pasean su reciente amor por la cancha de baloncesto, compartiendo así aficiones, ¡pero no es la única que tienen en común! Así lo hemos podido observar en su última aparición, ¿adivinas de qué se puede tratar? Una pista: reside en sus conjuntos.

Recordemos, ella es una de las modelos veinteañeras más buscadas de la temporada, firma contrato millonarios y exclusivos con referentes casas de moda alrededor del mundo y sus looks son objeto de análisis (e inspiración). Él nos hace bailar al son de su música y también nos deja sin palabras con la original elección de su vestuario, como ocurrió la pasada Gala MET, apareció con un traje blanco y estola de ocho metros con flores bordadas. Es decir, tienen otro hobby más en común: ¡la moda! Un peculiar detalle que hemos fichado en sus estilismos tras sentarse en la exclusiva primera fila de asientos para disfrutar del partido entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors este fin de semana, el que tampoco se ha perdido Kim Kardashian.

Aunque tengamos el verano a la vuelta de la esquina, parece que los recién enamorados no quieren despedirse del calzado invernal, así lo han demostrado a su llegada al estadio enfundados en modelos de lo más llamativos, y casualmente, ¡van conjuntados! ¿Se han puesto de acuerdo con esta coincidencia FASHION? ¿Es una divertida broma entre los dos? ¿O una sabia técnica para captar nuestra atención? Aún no lo sabemos, pero sí podemos confirmar que estas atrevidas botas estampadas animal print de piel con cierto guiño dosmilero no nos las imaginábamos colarse en el vestidor de Benito, ¿salir y compartir tiempo con Kendall estará influenciando su manera de vestir?

Kendall ha añadido su crop top blanco y la minifalda de pelo, un modelo vintage de la marca italiana Gianmarco Lorenzi confeccionadas en piel de pitón, de caña alta y tacón de infarto, disponibles por 510 euros. En cambio, el intérprete de Ojitos Lindos, ha completado su camisa blanca, chaqueta de cuero y pantalones negros con un par de botines cowboy de puntera en un patrón bicolor de inspiración animal. Parecen que con este momentazo que se ha viralizado en las redes sociales, se unen a esta romántica tendencia de looks coordinados que han popularizado Nicola Peltz y Brooklyn Beckham esta temporada, un gesto que dice mucho más que un simple beso robado en plena calle. ¿Cómo serán sus próximos conjuntos? Seguiremos informando.