Sydney Sweeney lleva al extremo la tendencia de mocasines con calcetines

Sydney Sweeney, que últimamente inspira muchos de los looks beauty de las chicas que están cansadas de llevar flequillo, ha vuelto a demostrar que, además de actuar y posar como una auténtica modelo, lo suyo es marcar tendencia en términos de moda y belleza. Para asistir a una sesión de fotos en el nuevo pop-up de Armani Beauty en Nueva York, la intérprete ha lucido un estilismo que no ha pasado desapercibido. Con él, ha llevado al extremo la tendencia de combinar mocasines con calcetines.

Lejos de apostar por calcetines por encima del tobillo en color blanco o gris oscuro, como hacen muchas celebrities y creadoras de contenido, la también empresaria se ha decantado por los clásicos ejecutivos. Así ha completado un estilismo sencillo formado exclusivamente por una americana oversize de estampado príncipe de Gales. Ha reinventado, de esta manera, el tan asentado look working girl dándole un aire actual y arriesgado.

No es la primera vez que Sydney Sweeney se decanta por un look en el que los calcetines acaparan el protagonismo. Para asistir, en diciembre de 2022, a un evento de Euphoria que se llevó a cabo en Los Ángeles, hizo lo mismo. Sydney Sweeney, que, como sabes, interpreta a Cassie en la exitosa serie de HBO Max, optó por un look preppy integrado por un little black dress adornado con un cuello blanco y un lazo. La actriz complementó su outfit con una americana, calcetines a la altura de la rodilla, zapatos de tacón acharolados y con plataforma y un bolso con apliques de perlas en forma de perrito.

Los dos looks de Sydney que hemos comentado son obra de la estilista Molly Dickson, que vive a caballo entre Los Ángeles y Nueva York y ha vestido asimismo a rostros conocidos como Sadie Sink, Kathryn Newton y Kelsea Ballerini, entre otras. ¿Con cuál de los dos estilismos te quedas?