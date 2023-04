Penélope Cruz impacta en Bombay con un espectacular vestido de plumas

India se convierte estos días en el país más FASHION de todos. Mumbai no solo ha servido para acoger el último desfile de la colección Pre-fall 2023 de la casa Dior, sino también para celebrar la cultura india por todo alto. Tanto es así, que casi ninguna celebrity se ha querido perder la inauguración del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre, a la que acudieron entre otros, la modelo Gigi Hadid o Priyanka Chopra con su marido, Nick Jonas. Y anoche, el citado centro cultural se convirtió en una gran fiesta gracias a la gala que tenía lugar con motivo de la exposición India in Fashion, en donde quien más brilló volvió a ser Penélope Cruz. La actriz española dejó a todos impactados con su look, propio de un princesa india.

Con un impresionante vestido de color rosa, asimétrico que dejaba un hombro al descubierto y con una gran abertura lateral con la que Penélope presumió de piernas, fue cómo se paseó por la alfombra roja del centro cultural de Mumbai. Un diseño de Alta Costura, que contaba con detalle de pliegues frontales y una capa con una gran cola que tenía además, plumas que recorrían toda la pieza. Lo firmaba la diseñadora australiana Tamara Ralph, quien se convirtió, después de casi un siglo, en la primera directora creativa de Reino Unido en ser elegible por The Chambre Syndicale De La Haute Couture para presentarse durante la Semana de la Moda de Alta Costura de París.

Para completar el look, la intérprete se calzó unas sandalias plateadas con pulsera al tobillo, con las que podíamos ver su perfecta pedicura roja. Un tono diferente al de las uñas de sus manos, que sí combinó con el vestido, al pintárselas de un color rosa casi igual al del diseño. Un estilismo impactante al que no quiso restar protagonismo, por lo que se decantó por recoger su melena en una coleta alta y ondulada con flequillo ladeado, y apostar por un maquillaje natural que combinana el rosa pastel del vestido, con el delineado negro de los ojos.

En cuanto a las joyas, Penélope Cruz escogió unos pendientes de colgar en forma de esfera con oro y diamantes que hacían que brillase aún mucho más.