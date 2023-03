Inspírate en Ester Expósito para llevar (bien) el pantalón cargo de tiro bajo que triunfa esta primavera

Con más de 27 millones de seguidores, Ester Expósito se ha convertido en la actriz española más seguida en redes sociales. Una ventana que utiliza a menudo para mostrar su carismático estilo, que no solo despliega sobre la alfombra roja, sino también en elecciones del día a día en las que no duda en incorporar las tendencias del momento, por muy arriesgadas que estas sean. Y es que la intérprete no tiene miedo a innovar con ellas, como nos ha dejado ver a través de su último conjunto: si eres fan de la moda que definió los 2000, te va a encantar esta versión actualizada de llevar aquellos pantalones de tiro bajo que triunfaron entonces.

La protagonista de Venus -papel por el que ganó el Fotogramas de Plata hace unos días- ha posado con un diseño que reúne tres de las tendencias clave de esta primavera en un mismo pantalón: cinturilla por debajo del ombligo, silueta cargo y tela satinada. De Fendi a Tom Ford, pasando por Blumarine o Etro, las firmas han apostado fuerte por esta prenda inspirada en la ropa utilitaria, que ahora da el salto a looks de street style tan cañeros como el que ha llevado Ester. El suyo es un diseño en color verde militar, acampanado y con motivos florales bordados, que ha acompañado con una camisa cropped del mismo estilo.

Se trata de un conjunto perteneciente a la colección Primavera/Verano 2023 de Etro, un look que el sello italiano presentó el pasado mes de septiembre en Milán y que sobre la pasarela lo vimos conjuntar con un top bandeu y un cinturón con cadenas como aquellos que también disfrutaron de éxito durante el cambio de milenio. La actriz lo ha adaptado a su propio estilo aconsejada por su estilista, Victor Blanco, el asesor de imagen con el que a menudo trabaja. No se nos escapa el otro accesorio que ha querido incluir, sin duda uno de los más especiales para Etro, pues se trata del primer bolso diseñado por Marco De Vincenzo, director creativo de la casa.

El bolso más buscado del momento

En el poco tiempo que lleva este bolso disponible, ya se ha convertido en uno de los básicos favoritos de modelos e influencers de moda, tal y como hemos comprobado echando un breve vistazo a las redes. Elsa Hosk, Aimee Song, Valentina Ferragni o Camila Coelho son solo algunas de las chicas que lo han añadido a su fondo de armario. Bautizado como Vela, su diseño está inspirado precisamente en el mundo naútico según demuestra su forma en V. De piel, liso, con correa extensible y en siete colores diferentes, se ha convertido ya en uno de los modelos más solicitados de la firma.