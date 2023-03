'¿Me prestas tu traje?': La anécdota detrás del look masculino de Carmen Sánchez en el Festival de Málaga

Crear la maleta para asistir a un festival de cine requiere fittings (probarse y ajustarse los diseños) en los días previos y distintas pruebas no solo del vestido, sino también de los accesorios, el peinado e incluso el maquillaje. Pero por muy concienzudo que sea este trabajo y el equipaje resultante esté medido al milímetro, las alfombras rojas, como la vida misma, tienen imprevistos. Por ejemplo, que de pronto te inviten a otro estreno para el que no tienes look. Eso fue lo que le sucedió en el Festival de Málaga a Carmen Sánchez (actriz de Hasta el cielo, serie que llega a Netflix este 17 de marzo). Menos mal que su estilista, Víctor Blanco, y su amigo, el actor Rubén Valero, lo solucionaron.

Además de Hasta el cielo: la serie, Carmen tiene pendiente de lanzamiento la serie Pollos sin cabeza, de HBO, una producción en la que comparte reparto con Hugo Silva, Dafne Fernández y Óscar Casas. Por eso, podemos adelantar que su carrera está a punto de dar un vuelco. Y también su agenda, algo que ya ha experimentado antes incluso de esos estrenos. Tras asistir a la gala inaugural del Festival de Málaga -alfombra roja sobre la que caminó con un vestidazo magenta de Georges Hobeika-, la madrileña de 21 años fue invitada a otra premier el día posterior; cita que no tenía prevista... y para la que, lógicamente, no había llevado look. Sin embargo, el "no puedo ir" está absolutamente descartado en esta situación, y su estilista busco una alternativa de plena tendencia: pedirle un traje a otro de los intérpretes que vestía en el festival, Rubén Valero.

"Carmen acudía a la inauguración del festival de Málaga cual princesa de Disney, con un vestido de Alta Costura de Georges Hobeika, y recibió una invitación para acudir a la red carpet del día siguiente ya que ahora esta de promoción de dos series en Netflix y HBO. No contábamos con ese evento, por lo que se me ocurrió fue pedir a un amigo actor que me prestase el look, y junto con el equip de ghd, hicimos el fitting allí mismo en el hotel", nos cuenta Blanco. Tuvieron que realizar algunos ajustes al dos piezas de BOSS, como utilizar cinta adhesiva de doble cara en el escote "para añadir feminidad al look" y poder llevarlo sin top bajo la americana. Lo combinaron con sandalias glitter con plataforma de Le Silla y joyas de Dinh Van. El resultado fue actual, sexy y tan a la altura de una alfombra roja como el más espectacular de los vestidos.

Un día de princesa, otro de traje

Por supuesto, para que esta magia estilística suceda, la actriz debe confiar plenamente en su equipo. Carmen lo hizo, y el éxito fue rotundo. "Ella estaba encantada con la idea de ponerse el traje. Además ella es joven y cool, así que hay que experimentar con la moda: un dia de princesa, otro de traje masculino", explica riéndose Blanco sobre este truco, pedirle la ropa a un amigo, que seguro solucionará más de un estilismo de invitada.