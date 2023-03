Sydney Sweeney propone la alternativa rebelde a los mocasines: botines 'chunky' (y calcetines)

Las expertas llevan tiempo adelantando que serán este tipo de botas las que triunfen (de nuevo) entre las tendencias de calzado de 2023. Hablamos de los diseños chunky, aquellos con suela gruesa y dentada inspirados en los modelos que llevan los militares. Presentes en el street style desde hace unos tres años, cada vez los hemos visto triunfar en diferentes versiones, ya sea con plataforma de colores o en su versión más punk con una pesada plataforma y toques metálicos. Parece que esta primavera se presentan en forma de botines, estilizando su versión más clásica pero sin perder ese punto rebelde que los hace tan especiales. Así lo ha dejado claro Sydney Sweeney con su último conjunto, demostrando que pueden convertirse en las sustitutas perfectas de los mocasines.

- Sydney Sweeney y otras 'celebs' que deslumbran con maquillaje de ojos metalizado

La intérprete estadounidense ha pasado unos días en la capital alemana, donde ha volado para presentar en el Festival Internacional de Cine de Berlín su última película, Reality. Allí ha aprovechado también para asistir a otros compromisos y posar con looks diferentes a los que llevó sobre la alfombra roja, dejándonos algunos como este que ha compartido en redes. Con esta elección no solo se apunta a la estética college que parece triunfar esta temporada, como han dejado intuir firmas como Miu Miu o Marc Jacobs en sus nuevas propuestas de Primavera/verano, donde prendas como las minifaldas de tablas, las americanas o los calcetines altos no han faltado. También deja claro la versatilidad de los botines chunky, capaces de encajar perfectamente tanto en looks básicos con vaqueros como en aquellos más preppy .

- Alerta FASHION: Zara ha versionado la minifalda de tablas viral de Miu Miu

Los que lleva la protagonista de Euphoria son un modelo de piel de Miu Miu con cordones, plataforma y suela gruesa dentada tanto en el empeine como en el tacón. Uno de los calzados más vendidos de la firma, según hemos podido comprobar en su web, lo que nos da una pista de la gran acogida que tiene este diseño. Hace unas semanas las prescriptoras también nos daban algunas ideas sobre cómo llevar este tipo de botines, que también veremos en otros colores y con alturas más discretas. Aunque son sin duda las faldas una de las apuestas más recurrentes, incorporando como ha hecho la actriz unas medias o calcetines altos al look.