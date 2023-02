¿Sudadera en un look de noche? Sí, si la llevas tan bien como Poppy Delevingne

Nos encontramos inmersas en las Semanas de la Moda y tras haber visto un montón de lookazos durante New York Fashion Week, Londres no se está quedando atrás. A los increíbles estilismos de street style de las asistentes, se suman los de las celebrities que acuden a las fiestas que se suelen organizar con motivo de esta vorágine FASHION. Una gran ocasión que aprovechamos el resto de las mortales para inspirarnos y apuntar ideas con las que renovar el armario. Y sí, como no podía ser de otra manera, la última en darnos una (bonita) lección de estilo ha sido una de las it girls por excelencia, Poppy Delevingne, que se ha atrevido con una mezcla inesperada pero genial.

La modelo y empresaria ha acudido a una de las citas que más expectación ha levantado estos días, el primer desfile en Londres de Moncler Genius, la iniciativa de la firma francesa para que celebrities como Pharrell Williams, Rick Owens y Alicia Keys, colaboren como co-creadores con ella. Así, con una sudadera tipo crop de cuello alto y cremallera, la hermana mayor de Cara Delevingne, acudió al centro de convenciones Olympia de Londres para no perderse las últimas propuestas de esta colección a la que han llamado, Art of Genius 2023. Lo más llamativo es que la que fuera una de las primeras it-girls, apostó por combinar esta prenda algo deportiva con una falda midi de charol y unas sandalias negras de tiras y un clutch en el mismo color.

Poppy Delevingne es una gran experta en moda, tal y como hemos comprobado, en looks de noche como este o con el precioso vestido de terciopelo, escote halter y tendencia cut-out, que lució hace unos días en una fiesta en la capital inglesa. La celebrity estaba superelegante y al igual que en el desfile de Moncler, volvió a repetir un look total black y optó por recogerse la melena. Esta vez, en lugar de en una coleta, en un moño alto con el pelo hacia trás.