De la pasarela a la ópera: Tamara Falcó adelanta el color que triunfará entre las invitadas diferentes

Después de unos días de trabajo intenso en Fashion Week Madrid, donde Tamara Falcó ha presentado algunos diseños de su firma TFP sobre la pasarela junto a Pedro del Hierro; la marquesa de Griñón parece haber encontrado tiempo para descansar. Anoche se apuntó a un plan madre e hija y asistió al Teatro Real junto a Isabel Preysler para disfrutar del estreno de la ópera Aquiles en Esciros. Consciente de la norma no escrita de llevar a un evento como este un look 'elegante, pero relajado', la diseñadora clavó el concepto apostando por un conjunto de tres piezas satinado que es pura inspiración para invitadas de primavera.

Antes de que la obra diese comienzo, Tamara llegaba al teatro madrileño enfundada en uno de sus abrigos favoritos. Y es que este diseño beis tipo batín lo ha llevado a menudo durante esta temporada de frío. Pertenece a su propia colección, está confeccionado en mezcla de alpaca lana y se encuentra ahora mismo rebajado (329 euros). Una prenda que ha combinado con unos zapatos de tacón en el mismo tono, aunque lo que más ha llamado la atención es el traje verde lima que llevaba debajo. Un conjunto con el que además de ir muy cómoda, también lograba el punto justo de sofisticación.

No fue hasta que terminó la ópera que pudimos apreciar mejor el look de la chef, compuesto por un pantalón fluido y recto de cintura alta, con detalles tropicales, a juego con una americana entallada con cuello solapa del mismo estilo. Completó el traje con una camisa también satinada y en el mismo tono verde lima que el resto de su atuendo. Uno de los colores clave que oficialmente han pasado a formar parte de las tendencias de moda del 2023 y que ha marcado las nuevas propuestas para Primavera/Verano de firmas como Victoria Beckham, Saint Laurent, Christian Wijnants o Menchén Tomàs, según hemos podido apreciar en sus desfiles. Alegre, capaz de iluminar el rostro en invierno y de resaltar el bronceado en verano, no tenemos ninguna duda de que pronto invadirá también nuestros armarios.

Conocedora de las tendencias, Tamara no ha querido perder la oportunidad de incluir también entre los últimos diseños de su firma TFP este tipo de tonos cítricos que nos hacen soñar con el buen tiempo. Dentro de los cuatro modelos que presentaba sobre la pasarela de Fashion Week Madrid, se encontraba este vestido midi degradée, de manga larga y detalle de lazo. Se trata del modelo Aurora, y ha tenido tanto éxito, que actualmente está agotado en tiendas.