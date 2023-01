Priyanka Chopra vuelve a convertirse en la 'princesa de Bollywood' gracias a su vestido de lentejuelas

Quien ha empezado el 2023 por todo lo alto en términos FASHION ha sido Priyanka Chopra. La que conquistó años atrás el corazón del artista Nick Jonas (uno de nuestros crush de la adolescencia), es un auténtico ejemplo de cómo la moda puede hablar por sí sola, y su amplio y lujoso armario lo representa a la perfección. El último look que ha estrenado en su escapada a Londres, ¡nos ha hecho saltar de nuestro sillón! Se trata de un espectacular modelo que pasa muy poco desapercibido ante los paparazzi y que respira sensualidad, feminidad y lujo; aunque también esconde un pequeño homenaje que más adelante desvelaremos.

Este nuevo año lo ha iniciado como la superwoman que es, estrenando un proyecto internacional de belleza con la firma Max Factor, un anuncio que conquistó las grandes pantallas de Picadilly Circus atrayendo las miradas de todos los turistas que paseaban por la zona. Desde hace unos días la actriz se encuentra en plena promoción de campaña de su nuevo puesto como embajadora, por eso no nos extraña que en su maleta de viaje haya todo tipo de registros de vestuario. Como el impecable traje de noche digno de una alfombra roja que ha lucido hace tan solo unas horas para disfrutar de la noche en el famoso barrio del Soho.

Un vestido asimétrico sin tirantes y con escote de vértigo en forma de 'V', un diseño compuesto de un popurrí de elementos que los hace aún más especial. Desde las lentejuelas en amarillo cobrizo bordadas sobre el cuerpo, las lazadas satinadas a tono que aportan ese toque más elegante y la pequeña pero impactante cola que nace a la altura de la cadera en forma de volante. Una pieza creada a partir de un delicado encaje con acabados en tul. Una propuesta de lo más atrevida que solamente personalidades como Priyanka son capaces de defender con tanto ímpetu y estilo ante los demás.

Simplemente ha necesitado combinarlo con un par de pendientes largos creados a partir de abalorios, unos taconazos de aguja metalizados en dorado, ojos ahumados y labios oscuros. Pero... ¿quién firma esta obra de arte con la que se ha convertido nuevamente en la princesa de Bollywood lejos de casa? Nada más ni menos que Vivienne Westwood, la ingeniosa modista británica que marcó la historia de la moda con sus propuestas punk y que hace unos días falleció a los 81 años. Aunque no es la primera celebrity que se enfunda en este look, hace dos años vimos a la modelo Georgia May Jagger (hija de Mick Jagger del grupo The Rolling Stones) acudir al desfile de la colección otoño-invierno 2021 de la casa de costura. ¿Lo volveremos a ver paseándose por las calles?