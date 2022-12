Lucía Rivera apuesta por el traje de raya diplomática que solucionará tus eventos de noche

Aunque este año hemos sido testigos de una explosión de color en el mundo de la moda, con tendencias tan llamativas como el Barbiecore, hay expertas que prefieren desmarcarse de ellas para recurrir a clásicos más sobrios. Es así como uno de los estampados más antiguos ha regresado de nuevo a las tendencias: hablamos de la raya diplomática, un print inspirado en el armario masculino que celebrities como Jennifer Lopez e incluso la reina Letizia han vuelto a incluir en sus vestidores en una de sus formas más versátiles: el traje de tres piezas con chaleco. Por este conjunto precisamente ha apostado también Lucía Rivera, quien lo ha elegido como look para "el último evento del año", como ha explicado la modelo.

Como muchas otras prescriptoras, la hija de la actriz Blanca Romero ha confiado en el poder del negro para crear un look elegante y, sobre todo, todoterreno. Ha combinado un pantalón recto de cintura alta con raya diplomática en blanco, a juego con un chaleco y una america del mismo estilo, ambos de la firma The Kooples. Una opción inteligente, pues la verticalidad de este tipo de estampado ayuda a estilizar la figura. Además puede resultar la elección ideal para eventos como cenas de empresa, Nochevieja o futuras citas que requieran cierta formalidad, pero para las que no quieras complicarte a la hora de vestir.

Traje con botas, una combinación inusual pero acertada

La modelo ha encontrado el término medio entre comodidad y elegancia, dejando a un lado tanto los usuales zapatos de tacón con los que se suele acompañar este tipo de trajes, como las zapatillas deportivas que también encajan con ellos. Aprovechando la silueta recta del pantalón, Lucía ha incluido unas botas negras de caña alta de la firma COS. Una brigo largo de paño y un minibolso completaban su atuendo, capaz de adaptarse a multitud de planes.