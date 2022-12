Paula Echevarría se ha hecho con los vaqueros negros de firma española que más te visten de fiesta

Con la llegada del mes de diciembre, queda oficialmente inaugurada la temporada de fiestas. Y eso solo puede significar una cosa: hay que llenar nuestro armario con prendas de lentejuelas, strass y brillos varios. Porque aunque para salir podemos prescindir de ellas, no hay nada como estas fechas para sacar nuestro lado más fiestero. Así lo ha hecho Paula Echevarría, que nos ha vuelto a dar una de las mejores ideas en cuanto a estilo se refiere. La actriz ha apostado por un look total black (manicura incluida) para su plan de viernes con amigas.

Paula Echevarría ha apostado por unos jeans rectos en negro muy bonitos de Mango, que como particularidad, tienen un montón de aplicaciones en forma de bolitas plateadas. Y, en lugar de combinarlos con una parte de arriba propia del invierno, ella se ha decantado por un crop top de tirantes del mismo color de H&M. Un look ideal para salir de fiesta formado por dos prendas tan básicas, como son unos vaqueros y un top cortito. Y, si a esto le añades, como hace Paula, unos buenos tacones y unos maxi pendientes, se convierte en el mejor lookazo para un plan de noche.

Una tendencia, varias versiones

Como ya sabes, Paula Echevarría siempre se viste con las últimas tendencias y se atreve (casi) con todas ellas. Por eso, no es de extrañar que la influencer se haya apuntado a este tipo de vaqueros con aplicaciones, porque están siendo de lo más reclamado en las tiendas asequibles. Si aún no te has hecho con unos, también hay opciones que visten el clásico denim en color azul, como por ejemplo, estos de tiro alto que puedes encontrar en Zara por 39,90 euros. Combinarlos es facilísimo, tan solo tienes que apostar por un crop top en el color que más te guste, y si los quieres llevar por el día, bastará con conjuntarlo con un jersey básico de punto.