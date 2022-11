Morado, el color 'antojo' de María Fernández-Rubíes

Según revelaba Pantone a finales del pasado año, el very-peri iba a convertirse en el color estrella de 2022. Un tono a medio camino entre el lila y el azul celeste que, como hemos podido comprobar durante estos meses, se ha colado en los looks de las que más entienden de moda. Pero no es el único que da vida al armario. Aunque hay espacio para las gamas más neutras, los rojos, verdes, azules, naranjas... son los que más gustan. Y también el morado, un color realmente favorecedor que ha conquistado a María Fernández-Rubíes y que, desde que está embarazada de su segundo hijo, la influencer ha elegido para todo tipo de prendas y complementos, convirtiéndolo en su color "antojo".

Durante el mes de julio, María anunciaba a sus seguidores que estaba embarazada de su segundo hijo, una esperada noticia que fue acogida con mucho cariño y alegría. Pocas semanas después revelaba el sexo. "Niño, otro ratón está de camino y no podemos estar más felices. Lo habéis adivinado muy poquitos", explicaba. Desde entonces hemos visto como la tripita de la influencer ha ido creciendo y como ella, lejos de disimularla con su ropa, ha querido presumir de curvas en la mayoría de sus looks. Pero si algo nos ha llamado la atención, es que la prescriptora, a la que le encanta vestir con tonalidades alegres, ha convertido el morado en uno de los colores más recurrentes de su armario premamá.

Una camiseta de cashmere ultraligero con detalles de encaje en escote y puños de la firma Intimissimi y un pantalón vaquero gris ha sido el último conjunto que María ha compartido en su perfil. Pero hay más: un total look compuesto por un jersey de ochos a modo de vestido, medias y zapatos con plataforma; una falda midi de lentejuelas, de Redondo Brand; un bañador con múltiples tiras en la espalda. Y también complementos: zapatos con tacón joya de Roger Vivier; un bolso de asa corta de By Far, otro de mano de Yves Saint Laurent... ¡Estamos deseando ver su próxima elección!

El significado del morado

El morado surge de mezclar azul y rojo. Por este motivo, los expertos en psicología del color aseguran que se puede pensar en él como en un color balanza, que equilibra la calma de uno con la exaltación del otro y que conecta directamente con las emociones. Tal vez por eso se dice que es un color enigmático, lleno de fortaleza y que se asocia a la magia, la imaginación o la espiritualidad. Pero quizá, lo más llamativo, es que se trata del color que representa la unión entre lo masculino y lo femenino por lo que, quizá de forma inconsciente, muchas futuras madres eligen este tono mientras están embarazadas.