El look más original y exclusivo de Blanca Suárez, visto por las calles de París

Blanca Suárez no solo es una intérprete de diez de los pies a la cabeza, también todo un referente de estilo dentro y fuera de nuestras fronteras. Hace tan solo unos días, en la promoción de su última película, El cuarto pasajero de Álex de la Iglesia, confirmaba su posición en ambas industrias, ya no solo con su inesperado y favorecedor cambio de look con una preciosa melena castaña más clara, también por su espectacular estilismo de pasarela. Una impecable y sabia elección de vestuario firmada por una de las casas de costura más reconocidas, Louis Vuitton. Y sí, es de los conjuntos más bonitos que ha lucido.

No todo el mundo tiene la personalidad suficiente para dejarse llevar por las tendencias más complicadas que se suben a la pasarela, pero la intéprete de Las chicas del cable se atreve, en términos FASHION, con todo. Su guardarropa se caracteriza por prendas con toques cañeros, y en esta ocasión se ha dejado conquistar por una pieza joya de lo más delicada y original. Hablamos del top de tweed brillante en tono dorado y blanco que se ciñe a su esbelta figura y, en el bajo, añade el corte peplum del que nace hacia los laterales un largo mantón rematado con flecos de piel blancos. Aunque nos llamó mucho la atención y fue comentadísimo, es cierto que no era la primera vez que veíamos este diseño pasearse por las calles.

¿Por qué es tan especial?

La impecable relación que Blanca mantiene con las marcas más influyentes de la industria le ha ayudado a convertirse en la inspiración que hoy es. Y esta maravillosa pieza confeccionada con el tejido favorito de Coco Chanel, con botones nacarados y pelo sintético afelpado en el interior, no está al alcance de todo el mundo, no solo por su elevado precio -3.800 euros-, también por la exclusividad que pueden lucir gente como ella. Como mencionábamos hace un momento, la madrileña no ha sido la única que ha tenido el privilegio de estrenarlo en una cita importante, otras personalidades como Tiffany Hsu, la directora de compras de la plataforma de lujo de MyTheresa, también se ha sumado a este fiebre con cierto sello aristócrata, aunque lo hace con una versión mucho más invernal en tono negro combinado con beige y con unas altísimas botas de piel.

La genial idea del diseñador Nicolas Ghesquière plasmada en la colección otoño-invierno 2022 que compartió con el público hace unos meses atrás, durante la Semana de la Moda de París, no ha pasado para nada desapercibida. Tanto que ha conquistado a actrices internacionales, importantes rostros del sector y también a invitadas que apuestan por atuendos que se distancien de lo común y de las tendencias virales que todo el mundo terminado llevando. El lanzamiento de este modelo pertenece a aquellas llamadas microtendencias, aptas para las chicas que no tienen miedo a arriesgar. Una creación ideal como esta no solo aporta originalidad en un abrir y cerrar de ojos, también se adapta a diferentes tipos looks, ya sea con camisas, jerséis de punto grueso, minifaldas o pantalones de traje. ¿Quién más sucumbirá a sus encantos?