El 'total look' español de Sassa de Osma esconde los trucos para vestir de forma más sostenible

El armario de Sassa de Osma encuentra entre los más deseados de las royals europeas, convirtiéndola en referente de estilo para esos momentos en los que no sabes qué ponerte. Sus posados de verano fueron la perfecta inspiración para nuestros mejores looks vacacionales y ahora, llegado el otoño, demostró estar un paso adelante al apuntarse antes que nadie al regreso viral de las prendas de pana. Esta semana, atendemos a otro de sus consejos de moda: copia el último look 'made in Spain' de la princesa y alargarás la vida útil de tu armario estival

Los secretos de Sassa para reutilizar la ropa de verano

"Desde moldear la cerámica, tallar la madera, tejer el esparto, hasta crear distintos utensilios o fabricar bastones y espadas. Fue bonito poder ver las técnicas utilizadas que forman parte del legado cultural de esta región", explicó Sassa en sus redes sociales sobre este mágico viaje por la ciudad de Toledo. La importancia de los oficios sin duda ha calado en la Princesa de Hannover, ya que ella misma aplica esta filosofía en sus facetas como diseñadora y trendsetter, apostando por materiales orgánicos tratados amano y nuevas combinaciones que le permiten reducir su consumo. ¿Necesitas más ideas?

Sassa decidió extender el uso de uno de sus vestidos de verano más versátiles, el modelo Val de la firma Nina Blanc, al conjuntarlo en una mañana de entretiempo con la romántica blusa Dion, de mangas superabullonadas, que está confeccionada con algodón orgánico. Esta es la combinación que propone el propio catálogo del sello español, que vende sus piezas bajo pedido para evitar derroches.

En los meses calurosos, este diseño acorsetado de tirantes gruesos, escote cuadrado y falda amplia se planta como epicentro del look ideal visitar tanto la playa como la ciudad, pero el desplome de las temperaturas nos ofrece la oportunidad de lucirlo con nuestras camisas o blusas preferidas y así darle infinitas vidas durante todo el año.

Un look made in Spain de pies a cabeza

La premisa "compra menos, pero compra mejor" es una que rige el vestidor de la abogada y prueba de ello son también sus accesorios, ambos realizados en cuero español de alta calidad. Nos referimos a las cómodas bailarinas Sienna, de Augusta The Brand, ideales para ir de plano sin sucumbir al zapato deportivo. Como sabrás, Sassa es la mejor embajadora de su marca, Moi&Sass, así que no pudo faltar en este look uno de sus diseños. Entre todos ellos, escogió bolso de hombro Ana con asa trenzada y tachuelas doradas.