El último vestido de Olympia de Grecia, la inspiración de las veinteañeras para llevar 'tweed' en 2022

Aunque las pasarelas ofrecen nuevas tendencias que incorporar a nuestro armario, hace más de un siglo Coco Chanel popularizó el tejido que conquista temporada tras temporada a las amantes de la industria. No hablamos del ahora adorado terciopelo que inundan las tiendas, sino del maravilloso tweed que forma parte del repertorio de las chicas elegantes. Si pensabas que sus prendas atemporales no encajaban contigo, el último look que ha estrenado Olympia de Grecia este fin de semana ha demostrado que puede ser el mejor aliado para ir cómoda y estilosa, ¡incluso en los días de frío y lluvia!

Su alianza con la casa Louis Vuitton cada día es más fuerte. Desde hace un par de meses, es imagen de sus campañas, aparece posando como una auténtica modelo con rincones de París como telón de fondo y enfundada en estilismos de lo más inspiradores. Hace tan solo una semana, la veíamos con un vestuario arriesgado presumiendo de abdominales en el desfile primavera-verano 2023 junto con otros rostros coonocidos, y ahora aparece en un evento exclusivo con el conjunto que querrás copiar para tu próxima comida de trabajo o celebración de renombre por varias razones que te van a conquistar.

¡No hay registro que se le resista a la princesa griega! En estas últimas jornadas de moda, ha confirmado que su armario se adapta a (casi) todas las novedades que proponen los diseñadores sobre la pasarela. En esta ocasión ha acudido a una cena privada con los amigos de la firma francesa al restaurante londinense New Bond Street, en el que también hemos visto a la supermodelo Naomi Campbell y la diseñadora Alexa Chung, ¡aunque nuestra favorita sin duda alguna ha sido la aristócrata! Enfundada en un minivestido de tweed en varios tonos, de manga corta, cremallera dorada frontal y falda con vuelo que ha combinado con sandalias tobilleras negras y el bolso estrella Capucines que ya forma parte de su extensa colección.

No es la primera vez que la vemos luciendo este tejido predilecto de las expertas en materia como ella, ya lo hizo en las preciosas imágenes de campaña de la firma con looks de lo más chic que siguen la tendencia college. Y este último look de Olympia, ha confirmado que el tweed es ideal para todas las edades, el truco es combinarlo de forma ingeniosa sin sentirte disfrazada, que coincida con tu estilo personal ya que hay mil maneras de construir un conjunto ya sea con vestidos, chaquetas, pantalones e incluso complementos. ¿Te sumas a la tendencia que ha unido a la princesa y Coco Chanel?