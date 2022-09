Ana de Armas desvela en su último viaje el look más 'comfy' y elegante para volar

Estamos acostumbradas a verla brillar sobre la alfombra roja, especialmente ahora que la gira de presentación de su última película, Blonde, nos ha dejado estilismos tan espectaculares como el ya icónico vestido rosa plisado que llevó al Festival de Venecia o el diseño joya estilo túnica de Louis Vuitton que estrenó en el American Film Festival. Sin embargo, Ana de Armas también tiene algunas lecciones que enseñarnos en lo que a estilimos más informales se refiere. Desde sus claves para combinar los vaqueros en todo tipo de looks a las prendas básicas que no pueden faltar en tu armario, han sido muchos los trucos de moda que hemos aprendido de la actriz. Y el último de ellos te va a venir de maravilla en tus próximas escapadas; atenta, porque Ana de Armas ha desvelado el perfecto look para viajar cómoda y con mucho estilo.

Lo ha hecho en su llegada al aeropuerto JFK de Nueva York, donde ha sido fotografiada junto a su actual pareja, Paul Boukadakis. Tras varias semanas de alfombras rojas, la actriz ha seguido el truco estrella de las expertas en moda para crear un look infalible con el viajar cómoda sin perder una gota de estilo: apostar por los básicos. Así, ha combinado unos shorts blancos de talle alto con una camiseta del mismo tono. El combo más universal que ha rematado con unos mocasines negros -que dejaban sus calcetines blancos a la vista- y una gabardina beis con botones dorados y detalle de hebillas de piel en los puños. Han sido precisamente estas dos últimas piezas las encargadas de redondear el look, ya que se trata de dos atemporales que esta temporada prometen dominar el Street Style.

La actriz cubana, que está viviendo una de sus etapas más dulces (tanto profesional como personalmente), emocionó recientemente al público al confesar los motivos que le llevaron a aceptar el papel de Marilyn Monroe. "Hice esta película para retarme y porque pensé que era un regalo para mí misma. No lo hice para cambiar la opinión de la gente sobre mi, así que pase lo que pase me llevo conmigo la experiencia. Esta película ha cambiado mi vida así que que sea lo que tenga que ser", explicaba una emocionada Ana durante la rueda de prensa del Festival de Venecia. Por nuestra parte, tendremos que esperar para ver el resultado al próximo 23 de septiembre, fecha fijada para el estreno de Blonde en Netflix.