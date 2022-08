Beyoncé se transforma en una diva de los 70 para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum

Sí, Beyoncé ha vuelto. ¡Y menudo regreso! Menos de una semana ha necesitado para que su séptimo álbum, Renaissance, bata un nuevo récord: con él se acaba de convertir en la primera artista femenina en liderar la lista de discos en Estados Unidos, un éxito tanto en ventas como en reproducciones, según Billboard. Logro que precisamente coincide con la celebración que la cantante acaba de hacer en Nueva York, un evento exclusivo del que hemos podido conocer algunos detalles gracias a la artista, quien ha compartido algunas instantáneas de la fiesta. Y ha sido inevitable no fijarse en el conjunto que escogió para la ocasión, todo un homenaje a las divas de la música de los 70 y 80, década que ha influenciado sus nuevas canciones.

Con este body negro con pedrería metalizada, posaba la intérprete de Break My Soul, un diseño de manga larga, hombreras y pronunciado escote en V que caía por detrás como si fuese un vestido. Un deslumbrante modelo plagado de pequeños diamantes, que incorporaba también guantes y una capucha del mismo estilo, y que ha acompañado con unas medias semitupidas. Como complementos, joyas XL de Tiffany & Co -imposible pasar por alto el gran anillo que luce en las manos- y un curioso bolso que ha logrado captar la atención de sus seguidores, quienes no han dudado en alabar la originalidad del diseño en la publicación de Beyoncé.

Se trata de un clutch creado exclusivamente para la fiesta del lanzamiento de Renaissance, y aunque aún no se ha desvelado quién lo firma, está claro que ha sido personalizado para la ocasión. En negro, plateado y dorado, simula la forma de un vinilo, un detalle que no solo hace referencia al disco en sí de la artista, sino también al antiguo formato en el que se escuchaba la música de décadas anteriores. Y es que el trabajo de la de Houston está especialmente influenciado por los sonidos disco y R&B de aquella época. Con este particular bolso, Beyoncé refuerza su predilección por las piezas exclusivas, como lo hizo en las primeras imágenes para promocionar su álbum, en las que posaba con impresionantes trajes de firmas como Mugler o Schiaparelli, y lo más impactante: unas botas de oro de 24 quilates.

Vestuario inspirado en las divas de la música

Es inevitable contemplar el conjunto de la artista, quien además decidió incluir unas sandalias de Giuseppe Zanotti con plataforma de vértigo, y no acordarnos de grandes divas de la música de la década de los 70. En aquella época fue Cher quien se atrevía a salir al escenario con sus vestidos de pedrería y sus también bodys con capucha metalizados. Tejidos brillantes que incorporaban otras estrellas como Donna Summer.

Al look se suma también la elección beauty de Beyoncé: si primero puso de moda la manicura de efecto 'espejo', la misma con la que aparece en la portada de su álbum, estamos seguras de que el maquillaje que llevó a la fiesta logrará ganarse el corazón de sus fans. Se trata de un delineado plateado que ha combinado con un sutil ahumado y que queda así de bien.