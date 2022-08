Eva Longoria elige el vestido satinado más favorecedor para sus vacaciones en España

En verano nos apetece llevar prendas frescas, cómodas, estilosas y, a poder ser, que no ocupen demasiado espacio en nuestra maleta. Y hay quien encuentra en los vestidos la forma más sencilla de cumplir con estos requisitos, como Eva Longoria. La intérprete está pasando unos días en Marbella, ciudad a la que acudió el mes pasado para ser la anfitriona de honor en la gala Global Lift y donde ha decidido quedarse para disfrutar de la Costa del Sol. Y a través de sus redes sociales hemos podido echar un vistazo a los conjuntos que ha escogido para pasear tranquilamente por la ciudad, looks todoterreno que sirven para eventos tanto de día como de noche, y que ha logrado con tan solo una pieza: un vestido satinado. Un diseño que parece haberse convertido en su favorito durante sus vacaciones en España... ¡y razones no le faltan!

Con este modelo posaba en las calles malagueñas, abanico en mano, demostrando lo favorecedoras que pueden resultar este tipo de siluetas. Un vestido largo de tirantes con top satinado y falda de lino con volumen, que ha combinado con unas sandalias planas doradas. Sencillo, elegante y capaz de transformarse en un look de noche con tan solo incluir unos zapatos de tacón. ¿Más ventajas? Es un tejido ideal para soportar con estilo las altas temperaturas del sur, quizá por eso no es el único que se ha llevado a este viaje...

La de Texas no ha dudado en reivindicar la vuelta de esta prenda que nació en los 90 y que modelos como Kate Moss o Naomi Campbell se encargaron de poner de moda en su momento. Y lo ha hecho con diferentes siluetas del mismo estilo, como este vestido satinado de corte midi y escote en V, en color amarillo, que volvió a combinar con las mismas sandalias griegas. Un look de lo más veraniego que acompañó con pequeñas joyas y un peinado de 'efecto mojado' perfecto para estos días de calor.