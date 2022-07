El maratón de looks de Sadie Sink lo confirma: la 'Gen Z' tiene nueva reina de estilo

Pudimos intuirlo cuando apareció por primera vez en la segunda temporada de Stranger Things: aquella joven pelirroja que daba vida a Max Mayfield tenía todas las papeletas para convertirse en el próximo icono de estilo de las nuevas generaciones. Y es que además de su talento en la pantalla, también nos sorprendió con un armario sofisticado, fresco y original que, dos temporadas después -es decir, cuatro años más tarde-, ha confirmado nuestros pronósticos: Sadie Sink acaba de coronarse como la chica zoomer del momento.

La actriz se encuentra promocionando la última entrega de la ficción creada por los hermanos Duffer y ayer acudió al programa estadounidense Today para hablar de ello. Lo hizo luciendo un elegante vestido de Miu Miu de corte midi y manga abullonada, una pieza de estilo romántico con estampado floral, que combinó con unos mules tipo mocasines, de tacón bajo, también de la misma firma. Un look que acompañó con unas gafas vintage en color marrón y un maxibolso de tela. La intérprete de 20 años aparecía así con uno de sus estilismos más cuidados, obra de la estilista junto a la que trabaja, la gran Molly Dickson, encargada de pulir las elecciones de vestuario de celebrities como Sydney Sweeney o Katherine Langford.

Un estilo que no escapa de las tendencias 'Gen Z'

Pero este conjunto no es el único con el que nos ha sorprendido: durante los eventos celebrados para promocionar la cuarta temporada de Stranger Things, Sadie Sink ha protagonizado un maratón de looks en los que la dualidad ha estado muy presente. Y es que es capaz de pasar de un vestido clásico y elegante como este, a un total look negro con dos tendencias muy presentes en el radar de las nuevas generaciones: las transparencias y los zapatos de plataforma. Así se dejaba ver recientemente en The Tonight Show con este LBD firmado por Valentino.

El estilo de la de Texas ha captado la atención de grandes firmas que le han propuesto colaborar juntas: de Chanel hasta Prada, pasando por convertirse en imagen oficial de la marca suiza Chopard. Su vestidor, en el que podemos apreciar prendas de lo más variadas, demuestra que la actriz no tiene miedo de innovar con sus diferentes looks, probando con prendas que van desde vaqueros y básicos como blusas blancas, hasta trajes de corte masculino, como este con el que posó en una de las últimas presentaciones de la serie.