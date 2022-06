La increíble maratón de estilo de Hailey Bieber: looks de alto impacto y clásicos renovados

La cuenta atrás ha terminado. Hailey Bieber ha lanzado por fin su firma de belleza, Rhode, siguiendo así los pasos de otras celebridades que también se han adentrado en la industria cosmética, como Lady Gaga, Victoria Beckham o Rihanna. Para promocionar este nuevo y ambicioso proyecto, la modelo ha acudido a diferentes eventos y entrevistas, reafirmando una vez más su título de icono de estilo de la Gen Z. En apenas unas horas, la top ha sido fotografiada con varios looks que reflejan algunas de las tendencias más poderosas de la temporada. Además de una amante del mundo beauty, Hailey también tiene una gran habilidad a la hora de utilizar la moda como medio de expresión.

Esta sucesión de estilismos comenzó con una apuesta que lleva el estilo neoyorquino a un nuevo nivel. La top ha elegido un vestido blazer con estampado de cuadros perteneciente a la colección primavera/verano 2022 de Saint Laurent, una de sus firmas de cabecera. Sin embargo, lo más llamativo del look es el calzado. Como buena centennial, la empresaria no se ha resistido al gran hit de estilo del 2022: las sandalias de plataformas. Este tipo de zapatos, un clásico del estilo Bratz, continúan colándose en los looks de las veinteañeras más seguidas, de Olivia Rodrigo a Dua Lipa o Ester Expósito. En color negro, con hebilla al tobillo y con abertura delantera, se trata del modelo Kika de la misma firma francesa.

Pocas horas después, también por las calles de Nueva York, Hailey se decantó por una fórmula de estilo muy similar. En esta ocasión, se rindió al clásico del estilo working con una americana negra de silueta cruzada con un sutil efecto péplum que destacaba la cintura. El estilismo se completó con una minifalda a juego. Para restar sobriedad a este look negro total, la top no dudó en jugar con los accesorios y el calzado. Por un lado, incorporó a la mezcla unas gafas de sol de inspiración años 90 y por otro, abrazó la comodidad del zapato más cool del armario: los mocasines con plataforma. Con el objetivo de romper con el efecto monocolor, culminó el vestuario con unos calcetines blancos.

- El ritual antiojeras con el que Hailey Bieber ilumina su piel antes de un evento

Para finalizar, al menos por el momento, esta estilosa maratón de moda, Hailey ha elegido un básico que nunca pasa de moda. Dentro de la promoción del lanzamiento de Rhode, la mujer de Justin Bieber ha asistido al programa Good Morning America. En el show, ha llevado un sencillo vestido blanco de corte midi con una pequeña abertura a la altura de la rodilla. Una elección más clásica que mantiene la estética minimalista que la modelo suele seguir en sus apariciones públicas, tanto en looks de calle como de alfombra roja. Como toque final, ha vuelto a dar su visto bueno al monocolor con unos salones también en blanco. De momento, el lanzamiento de Rhode ha gozado de gran visibilidad y en los próximos días no sería de extrañar que viéramos a Hailey dar nuevas lecciones de estilo durante la promoción.