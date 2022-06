Llevar las gafas de sol a juego con el resto del look es el truco de estilo más repetido en París y Milán

El éxito de los total looks y los estilismos monocolor ha evolucionado en la nueva temporada de la forma más insólita. Muchas expertas optan por los looks coordinados, no solo combinando prenda superior e inferior, sino integrando unas gafas de sol a juego en el conjunto. Es decir, si vistes de rosa, las gafas serán del mismo tono. Lo hemos visto en París, Milán o Berlín, esta fórmula de estilo cada vez suma más adeptas dispuestas a cambiar los sobrios diseños en negro por vistosas opciones con monturas en naranja, amarillo, verde... y lentes coloreadas. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo lucir este complemento imprescindible de los meses de calor para conseguir un look de tendencia muy especial.