Así es como Anya Taylor-Joy se ha convertido en toda una estrella de Hollywood

La actriz nacida hace 26 años en Florida con raíces argentinas es una caja de sorpresas, todo movimiento que hace se convierte en noticia y hoy vuelve a progatonizar una de ellas. Su camino hacia el éxito empezó con su sonora interpretación en la popular serie de Gambito de Dama -que puedes ver en Netflix-, en su inesperado debut como cantante en Last Night in Soho, y su divertida participación en la película animada de Super Mario Bros como la princesa Peach, que saldrá a la luz en las Navidades de 2022. Y hace tan solo unas horas, la propia Anya Taylor-Joy ha compartido en las redes sociales un post con el que confirma que su próximo proyecto nos dejará sin palabras.

- Actriz, cantante y ahora... modelo: Anya Taylor-Joy se embarca en una nueva aventura

El mundo culinario está al alza, de ahí a que su nueva película bautizada bajo el nombre El menú, dirigida por el gran Adam McKay y compartiendo cartel con Nicholas Hoult y Ralph Fiennes, sea una de las más esperadas. Pero... ¿qué tiene que ver la industria de la moda con este thriller con tintes de comedia satírica? ¡Su impactante cambio de registro de estilo! En las pocas imágenes que hemos podido ver hasta el momento, la actriz aparece con un delicado minivestido de seda con detalle de encaje en el pecho y una melena en un tono llamativo recogida en un moño.

Una estética muy romántica, sexy y femenina obra de la directora de vestuario Amy Westcott y que nos encanta por una razón: ¡no había lucido este tipo de diseños femme fatale hasta la fecha! Un hecho que la conecta con Dakota Johnson y que nos ha llamado especialmente la atención. Es cierto que juega bastante con la ropa y los cambios de looks fuera de escena y en las alfombras rojas; pero con el tráiler de esta cinta ha confirmado su potencial para cambiar de un registro a otro de forma impecable, pero también ha dejado entre ver la madurez que ha experimentado a lo largo de estos últimos años.

¿Qué otras películas nos ha conquistado con su vestuario?

- ¡Ni te lo imaginas! El nuevo proyecto profesional de Anya Taylor-Joy es...

Tras consolidar su puesto como una de las chicas de la Generación Z más interesantes de Hollywood, marcas como Dior y Viktor&Rolf la han fichado para sus campañas, y con esta mencionada producción que se estrenará el 18 de noviembre, ha demostrado a través de su armario -en el que parece que no veremos demasiados conjuntos- que ya no es una adolescente, si no una mujer camino a ganar una estatuilla dorada. Pero no habría llegado a la cima del éxito sin sus acertadísimos papeles anteriores con los que la hemos visto lucir diferentes estilos de guardarropa, ¿y lo mejor? ¡Que todos le quedan como anillo al lado!

- Escote de vértigo y acabado brillante: Anya Taylor-Joy y su increíble vestido 'Hollywood dorado'

Desde idílicos trajes de época y tocados en las escenas de Emma -a cargo de la diseñadora Alexandra Byrne- e inspirados en la novela de Jane Austen, a conjuntos más sesenteros con minivestidos y el pelo con volumen en Last Night in Soho creados por Odile Dicks-Mireaux, sin olvidar los famosos looks con esa dosis de inteligencia y elegancia y su cabello rojizo que se convirtió en tendencia en tiempo récord, bajo la supervisión de Gabriele Binder. Anya es una de nuestras actrices veinteañeras favoritas, tanto por su don frente a un guión como por su auténtica capacidad para conversar a través de la ropa, como ocurre en su última cinta, El Menú. He aquí a la próxima reina de Hollywood.