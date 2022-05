Meri Lozano, de rojo, con el estilismo más impactante en la boda de su hermana

Encontrar el look de invitada ideal puede convertise en una tarea muy complicada, más especialmente si te toca ser testigo o juegas un papel destacable en la celebración. Por suerte, la boda de Marta Lozano nos ha dejado una buena dosis de inspiración gracias a las amigas de la novia. Concretamente, la ceremonia ha reunido a algunas de las influencers más estilosas, desde María Pombo, que ha brillado como una auténtica diva old Hollywood, a Teresa Andrés Gonzalvo, que ha estrenado el look perfecto para las mejores amigas de la novia. Sin embargo, Meri Lozano ha acaparado todas las miradas gracias a su impecable elección como hermana de la novia.

Previamente a la entrada del novio, Meri Lozano desfilaba junto al resto de testigos por el pasillo de la Parroquia de San Bartolomé. Lo hacía con un precioso vestido rojo palabra de honor que destacaba por la enorme rosa que decoraba su cintura y la imponente abertura lateral de la falda. Detalles que transformaban un diseño sencillo y minimalista en la apuesta más elegante y femenina para la hermana de la novia. Los zapatos, unas sandalias de tacón con tira lateral y puntera abierta, mantenían la estética monocolor. Como únicas joyas, la influencer ha escogido una gargantilla de brillantes, pendientes y anillo a juego.

Sin más complementos, el resto de elementos parecían estar enfocados en otorgar todo el protagonismo al vestido. Así, Carminia Albornoz ha realizado un maquillaje muy sencillo y natural centrado en alargar la mirada con la ayuda de mucha máscara y un sombreado en tonos metalizados. También el peinado, un moño alto obra de Jose Antonio Fernández para Llongueras, respiraba naturalidad, gracias en parte a los mechones sueltos que enmarcaban su rostro, dándole un toque desenfadado. Detalles con los que han conseguido crear un estilismo redondo para la hermana de la novia.