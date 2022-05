¿Un look de noche con zuecos? Si es con un vestido 'cut out' como el de Elsa Pataky, sin duda

Hace tiempo que los looks elegantes dejaron de ser sinónimo de taconazos. La comodidad se ha impuesto como tendencia absoluta... y no podíamos estar más contentas. Ahora que las zapatillas han conquistado las oficinas y las chanclas han salido de la piscina para pasear a sus anchas por toda la ciudad, llega el turno de descubrir el calzado que este verano solucionará tus estilismos especiales cuando quieras priorizar el confort. Se trata de una propuesta que llega de la mano de una de nuestras actrices más internacionales, Elsa Pataky, y que, como vas a comprobar, podrás reciclar en cualquier ocasión de aquí a septiembre.

Como buena embajadora de la firma Gioseppo, Elsa escoge a menudo zapatos de la marca, en eventos de día pero también en citas más formales. Así lo hizo para asistir al nuevo programa Martínez y hermanos, de Movistar+, emitido ayer. Como revelaba la estilista Chabela García, quien ideó este look, la actriz llevaba unas sandalias estilo zueco de Gioseppo con bandas de piel negra y suela de madera. Es el modelo Willacy (disponible por 64,95 euros) y, gracias a la plataforma, los 9,5 centímetros de tacón resultan muy cómodos. Así lo demostró la propia Elsa, que no dudó en mostrar sus habilidades de defensa personal al presentador y humorista Dani Martínez.

Un vestido especial, la clave del look

La versatilidad de los zuecos y las sandalias con suela de madera es tal que, según cómo los combinemos, podemos obtener un look bohemio, uno clásico... o incluso uno de fiesta. Para ello, solo es necesario seguir el ejemplo de Elsa y llevarlos con un vestido especial en un tono que sea claramente nocturno. El suyo es un diseño negro de Stella McCartney con escote asimétrico y cut out en la cintura (dos detalles que estilizan muchísimo) y una original falda en contraste que adelanta una tendencia que veremos muy pronto en las calles: la cintura baja, también en los vestidos.

Cómoda y natural

Ella misma define su estilo como muy práctico y espontáneo: "Yo creo que es la combinación entre lo bohemio, lo orgánico, cómodo, que no se piensa demasiado", nos contaba en esta entrevista. Una inspiración que también traslada a su look de belleza. Así, en línea con la comodidad general del estilismo, anoche apostó por la naturalidad para su look de belleza, obra de Beatriz Matallana. Un maquillaje con efecto 'no make up' y el cabello suelto y liso fue la combinación escogida para esta aparición televisiva tan divertida en la que compartió plató con Quim Gutiérrez y Jorge Lorenzo.