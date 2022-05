Sigue el consejo de Tamara Falcó y viste elegante en primavera gracias a una sola prenda

Puede que ahora que se aproxima el buen tiempo, se complique algo más la elección de los conjuntos que elegimos para ir a trabajar. Queremos mantener cierta elegancia, evitando las prendas que puedan darnos calor, y a la vez, procurando no caer en looks de oficina aburridos y monocromáticos. ¿La solución? Apostar por un sencillo truco de estilo como el que Tamara Falcó acaba de aplicar a su última propuesta de vestuario: introducir uno de los colores tendencia de esta primavera a través de una prenda con la que cada mañana vas a poder resolver la pregunta de "¿qué me pongo?".

Olvídate del clásico traje negro en el trabajo y sustitúyelo por esta alternativa tan cómoda como elegante que sugiere la diseñadora. Unos pantalones flare de tiro alto de la firma Alter Made, idóneos para lograr un efecto de piernas esbeltas, combinados con una blusa a rayas en blanco y azul. Y, por supuesto, la pieza central: una blazer cruzada en color naranja de Avellaneda, un tono muy versátil que además resalta e ilumina la piel, creando un efecto 'buena cara' prácticamente inmediato. Ahí está el truco de Tamara: utilizar básicos para construir la base de este look, para el que ha apostado una vez más por marcas españolas, y transformarlos después con una llamativa americana. En su caso, además, ha acompañado el resultado con unos pendientes dorados con forma de aro y un anillo a juego.

Vaqueros y americana, la fórmula para acertar en tus looks de entretiempo

La ganadora de Masterchef Celebrity tiene muy claro que una americana es el único básico de entretiempo que se necesita cuando se trata de convertir lo sencillo en sofisticado. Recientemente también nos sorprendía con una combinación similar en la que aplicó el mismo truco: construir la base con unos vaqueros rectos claros y una camiseta blanca. ¿Después? Basta con ponerse una americana tipo oversize como la suya, en color gris, para darle el toque diferenciador. Unos stilettos negros y un bolso lady completaban el resto de este look, toda una inspiración para quienes quieren vestir bien sin complicarse.