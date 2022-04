Sigue la regla de los tres colores y siempre vestirás bien 😎

Siempre adoraremos la tendencia monocromática con la que parecer más alta, pero todo apunta a que esta temporada nos atreveremos a combinar muchos colores... ¡de forma magistral! Y es que sabemos el truco de estilo que podrás poner hoy mismo en práctica para lucir estilismos dignos de street style. ¿Cuántas veces has deseado abrir el armario y tener (casi) preparado tu próximo look? Si eres de las que le cuesta salir de su zona de confort y arriesgar, este consejos te va a encantar. Entre todos los conocimientos que comparten las expertas en materia que nos inspiran con sus conjuntos, hay una regla casi imperceptible que siguen para combinar diferentes colores sin riesgo a errar.

- Consejos de estilista: los errores que una experta nunca cometería al vestir de blanco

El primer punto que debes tener en cuenta antes de añadir el consejo de los tres colores a tu día a día, es conocer qué siluetas favorecen a tu cuerpo, averiguar qué subtono de piel tienes -frío o cálido- y por último saber qué colores combinan bien entre sí. Para esto último puedes guiarte por el famoso círculo cromático en el que verás cuáles son complementarios. Por ejemplo, rosa y verde, o azul y amarillo. Cuando esta base la tengas afianzada, es el momento de indagar en tu gran colección de ropa y complementos ya que no necesitarás irte de compras para llevar a cabo la estrategia, ¡comienza la diversión!

- 5 consejos súper útiles para no equivocarte nunca más al comprar vaqueros

Como su nombre bien indica, la idea es utilizar como máximo tres colores principales; un consejo que funciona incluso cuando llevas básicos en tonos neutros. A la hora de armar un look, el primer tono debe ocupar el 60% del protagonismo seguido de otro con un 30% y el tercero con un 10%, aunque es cierto que en algunas ocasiones los complementos como los bolsos, gafas de sol e incluso los zapatos y las joyas no están incluidos en estos porcentajes, todo dependerá del tipo de look y el estilo personal de cada una. Si observamos con detenimiento las propuestas que vemos a las puertas de los desfiles, encontramos este llamativo y sencillo método en la mayoría de los conjuntos. ¿Casualidad? ¡No! Se llama... ¡experiencia!

- Guía de estilo: cuáles son y cómo se llevan los estampados de la primavera 2022

Si quieres iniciarte en este mundo arriesgando al máximo, empieza por un color predominante como el amarillo o el verde y resta importancia a las demás piezas con otros más neutros como el blanco, negro, gris, vaquero... Pero como toda técnica, existen ciertos secretos ocultos que solo saben las prescriptoras y que vamos a desvelarte: también puedes utilizar diferentes gamas cromáticas de un mismo color para crear el mismo efecto. Una regla que puedes poner a prueba cualquier día del año, y no solo se tiene en cuenta en la industria de la moda, también en los sectores de la decoración, diseños de interiores, fotografía, arte... El objetivo es que consigas una imagen más estética y con armonía de la forma más sencilla posible, ¿preparada para ser la mejor vestida de la sala?